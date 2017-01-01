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Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:56
Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamyonun şoförü ve sahibi adliyeye sevk edildi.

Hafriyat yüklü kamyonun şoförü U.T. ile kamyon sahibi Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde iki ayrı araçla adliyeye getirilen zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kamyon şoförü U.T'nin, emniyetteki ifadesinde korktuğu için kazanın ardından aracından indikten sonra uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobil, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta U.T. (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı.

Aracını terk ederek kaza yerini uzaktan izleyen kamyon şoförü U.T. ile aracın sahibi Z.A. gözaltına alınmış, taşeron şirkette çalışanların ifadesine başvurulmuştu.

Bir ay önce alkollü yakalandığı için ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon şoförü U.T'nin SRC belgesinin olmadığı, kamyonun tonaj sınırının üstünde yük taşıdığı tespit edilmiş, kazadan 4 gün önce kente gelen U.T'nin, altyapı işini alan taşeron şirketteki kamyonu kullanmaya başladığı öğrenilmişti.

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