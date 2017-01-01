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Üniversitelilerden minik öğrencilere kitap yardımı

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:23

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Eski Mengencik köyündeki ilkokul öğrencileri, üniversite öğrencilerinin kitap toplama kampanyası sayesinde kütüphaneye kavuştu.

Düzce Merkeze bağlı Eski Mengencik Köyü İlkokulundan bir velinin destek çağrısına duyarsız kalmayan Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, üniversitenin tüm yerleşkelerinde başlattıkları kampanya ile çok sayıda kitap topladı.

DÜ İşletme Topluluğu ve Genç MÜSİAD Topluluğu üyeleri ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, üniversite öğrencilerinden kullanmadıkları kitaplar teslim alınarak Eski Mengencik Köyü İlkokulunda hazırlanan kütüphaneye bağışlandı.

Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan kütüphane, veliler, DÜ öğrencileri ve köy halkının katılımıyla hizmete açıldı.

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