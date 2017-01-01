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Park kavgası camiye bağışla sonuçlandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:24

ADANA (AA) - Adana'da araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlunu darp eden 2 şüpheli, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla karşı tarafla uzlaşıp, bir camiye 10 bin lira bağışta bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 25 Ekim 2016'da Uğur Oral, aracını Musa Bulut ile kuzeni İsmail Bulut'un iş yerinin önüne park edince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, Uğur Oral'ın babası Ali Oral da kavgaya karıştı.

Çıkan kavgada taraflar birbirlerini darp ederek yaraladı. Bunun üzerine polis merkezine giden şahıslar, birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dosya, "kasten yaralama" suçunun "uzlaşma" kapsamında olması nedeniyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Hatice Eryılmaz Özoğlu'na verildi.

Özoğlu, şikayetçi Oral ailesiyle görüşüp, uzlaşma şartı ve talebini aldı. Baba ile oğul, kendileri için bir şey istemediklerini belirtip, şüphelilerin camiye bağış yapmaları halinde uzlaşacaklarını söyledi. Uzlaştırmacının görüştüğü şüpheliler de talebi kabul edince, iki taraf uzlaştı.

Bunun üzerine Musa Bulut ile İsmail Bulut, Yüreğir Merkez Camisine 10 bin lira bağış yaparak, "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle mahkemede yargılanmaktan kurtuldu.

Yüreğir Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Bıyıklı yaptığı açıklamada, taraflar arasında yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanarak çözülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Camimiz ramazan bitimiyle yıkılıp yeniden yapılacak. Bağışlanan 10 bin lirayı da yeni camimizin inşaatında kullanacağız. Her iki tarafa teşekkür ediyoruz. Onların kavgası hayırlı bir işe vesile oldu." ifadelerini kullandı.

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