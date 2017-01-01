Bingöl bölgenin cazibe merkezi olmak istiyor

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BİNGÖL (AA) – Terörle mücadelede elde edilen başarılarla güvenlik ve huzurun hakim olmaya başladığı Bingöl, doğunun cazibe merkezi olmayı istiyor.

Kentte bir taraftan hayvancılık canlandırılarak ekonomiyi yükseltip istihdam artırma hesapları yapılırken diğer taraftan ise termal ve kış turizmi ön plana çıkartılarak farklı kentlerden buraya turist çekilmesi hedefleniyor.

Kent merkezine sadece 11 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıcalar beldesinde bolca kaplıca kaynakları bulunurken, 35 kilometre uzaklıkta ve 1600 metre uzunluğa sahip Haserek Kayak Tesisleri de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

İki yıldır kentte görev yapan Vali Yavuz Selim Köşger ile 2014 yılında Belediye Başkanı seçilen Yücel Barakazi, kenti cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyor.

İstanbul'dan kentte davet ettikleri bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Vali Köşger, kentin yatırım, ekonomik gelişmişlik ve turizm faaliyetleriyle öne çıkması için ciddi projeler yürüttüklerini söyledi.

Hükümetin bölgelerde cazibe merkezleri oluşturma projelerini çok önemsediklerini ve bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Köşger, terörün hayat bulduğu ortamların tamamıyla sonlandırılmasıyla bölgeye ve kentlerine ciddi anlamda yatırım geleceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

- "8 bin 680 kişiye istihdam sağlanacak"

"Bingöl'ün kalkınması için iki stratejik hedefimiz var" diyen Vali Köşger, "Bingöl'e yatırım yapmak için Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Bankası'na müracaatta bulunan 86 firma veya proje var. Bunların hayata geçirilmesi halinde 8 bin 680 kişiye istihdam sağlanacak. Toplamda 1 milyar 981 milyon Türk Lirası değerinde bir yatırım ön görülüyor." diye konuştu.

Devletin, 'bölgede yatırım yapmak isteyene nereden para veririm' düşüncesiyle hareket ederek pek çok teşvik verdiğini aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Cazibe merkezlerinin oluşması için girişimde bulunanlara devlet teşvik veriyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyene arsa ücretsiz veriliyor. Devlet binasını ücretsiz yapacak. İçine iş makinesini koyacak. Sonra faizsiz işletme kredisi veriliyor. Güvenliği, huzuru tam anlamıyla sağladıktan sonra Bingöl’ün bölgenin cazibe merkezi olacağını ve doğu illerindeki vatandaşları buraya geleceğini umuyoruz. Batı illerinde de turist çekeceğimizi tahmin ediyoruz."

- "Hayvancılığı canlandırıyoruz"

Köşger, Bingöl'ün toplam arazisinin yüzde 7'sinin tarıma, yüzde 53'ünün mera ve çayırlık, yüzde 33'ünün de ormanlık alan olduğunu anlatarak, "Dolayısıyla Bingöl'ün geleneksel üretim biçimi küçük baş hayvancılık. Onun için hayvancılığın yeniden canlandırılması lazım. Terörle mücadele süreci içinde hayvan sayısı bir milyondan 200 bin başa kadar düştü. Şimdi tekrar 500 binlere yükseliyor. Hayvancılığı 'genç çiftçi projeleriyle' teşvik ediyoruz. Bu bağlamda çok önemli bir yatırım girişimi var. SÜTAŞ, 160 milyon dolarlık bir yatırım yapmak istiyor. Bünyesinde besi çiftlikleri, yem fabrikaları, süt işleme tesisleri olan entegre tesisleri olacak. Aksaray’da yapılan entegre tesislerin aynısını burada yapacaklar. Şu anda biz onun arazi tesisleriyle ve prosedürlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sene içerisinde başlayacak. Yani bölgede hayvancılığı canlandıracak ciddi ve önemli bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

İkinci stratejik hedeflerinin ise Bingöl'deki termal ve kış turizmi konusundaki yatırım projelerini hayata geçirmek olduğunu dile getiren Vali Köşger, şunları aktardı:

"Bingöl'de oldukça fazla termal su kaynakları var. Termal turizmle ilgili projelerimiz var. Termal kaynakların bol bulunduğu Ilıcalar beldemizde iki sondajda yaklaşık 300 yataklı 10 otele yetecek kadar su kaynağı bulundu. Bu su kaynağını şehir merkezine isale ediyoruz. Bingöl merkezde, valiliğe ait 150 dönümlük bir arazi var. O araziyi yap işlet devret modeliyle bünyesinde bir alışveriş (AVM) ve 5 yıldızlı bir termal otel yapmak üzere projeler hazırlattık. Yol boyunda da yatırım yapmak isteyenlere sıcak su vereceğiz. Şu anda ciddi müracaatlar var. Projelerini yaptırmışlar, değerlendiriyoruz. Termalle ilgili Bingöl’ün bir çekim merkezi olacağını ön görüyoruz."

Köşger, bölgenin doğal, yöresel ürünlerinin işlenip pazarlanabilir hale gelmesinin şart olduğunu vurgulayarak, "O noktada tecrübesi olan arkadaşlar, el sanatlarını canlandıracak. Buranın eti, sütü, kaymağı, balı çok güzel. Bunların pazarlanması gerekiyor. Bunların sosyal hayata çok büyük katkısı olacak." dedi.

Kış turizmini de çok önemsediklerini söyleyen Köşger, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve pist uzunluğu 1600 metre olan Haserek Kayak Merkezi'nin her geçen gün daha fazla kayakseverin ilgisini çektiğini kaydetti.

- "Devlet suçlu ile suçsuzu arıyor"

İl kapsamında terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Köşger, terör örgütüne son dönemde büyük kayıplar verdirildiğini, vatandaşların terörle mücadeleye destek sunduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen terörle mücadele konusunda devletin bütün birimleri arasında son derece uyumlu bir çalışma var. Çok müthiş bir tecrübe birikimi var. Ayrıca güvenlik güçlerinin teknik alet ve edevat konusunda hiçbir eksiklikleri yoktur. Güvenlik birimleri, 'şuna ihtiyacımız var' dedikleri anda herhangi bir duraksama olmadan aynı anda o teknik araçlar temin ediliyor. Böyle bir moral ve motivasyon üstünlüğü de var. Bölgedeki vatandaşın da terörle mücadele desteği belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar üst seviyelere çıkmış durumda. Vatandaş şunu diyor, 'Devlet suçlu ile suçsuzu ayırıyor. Teröriste gerektiği gibi muamele ediyor'. Vatandaş da bu ülkenin eşit bir yurttaşı olmanın bilinciyle çoluk çocuğu için yapabileceklerini öngörüyor."