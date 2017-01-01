Anneler Günü'ne şehit oğlunun kabrini ziyaret ederek başladı

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GAZİANTEP (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın annesi, Anneler Günü'ne oğlunun mezarını ziyaret ederek başladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kayalı'nın annesi Ayşe, kızı Elif ve oğlu 10 yaşındaki Mehmet Kayalı ile 21 Nisan'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan oğlunun İslahiye ilçesi Şahmaran Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

"Oğlum, Anneler Günü'nde sen bana gelemedin, ben sana geldim" diyen Ayşe Kayalı, gözyaşı döktü.

Davut Kayalı'nın her Anneler Günü'nde herkesten önce telefon açtığını dile getiren Kayalı, "Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın." dedi.

Elif Kayalı da ağabeyinin yerine bugün annesinin Anneler Günü'nü ilk kendisinin kutladığını belirterek, "Annemle ağabeyimin yanına geldik. Bizi görüyorsa biz kendisini çok seviyoruz. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Şehit ve Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Temsilcisi İsmail Macit ise şehit Davut Kayalı'nın annesini ziyaret etti, Anneler Günü'nü kutladı, çiçek verdi.