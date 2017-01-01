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Şırnak'ta 2 bin 900 rakımdaki terör operasyonu sürüyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:43

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda silah ve mühimmat bulundu.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'da başlatılan "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman Operasyonu" devam ediyor.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığınca 26 gündür zorlu arazi ve hava şartlarında güvenlik güçlerince aralıksız yürütülen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaralar tek tek kontrol ediliyor.

Aramalarda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaralar ve araziye gizlenen uzun namlulu silah, 29 bin 730 mermi, bin 932 uçaksavar mühimmatı, bin 413 Doçka mühimmatı, 3 el bombası, bin 19 litre mazot, bir ton amonyum nitrat ve 59 tüp ele geçirildi.

Aynı operasyonda daha önce 419 silah, 201 bin 742 fişek, 5 ton amonyum nitrat ve 50 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

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