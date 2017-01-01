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Anneler Günü'nü şehitlikte kutladılar

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:58

KAYSERİ (AA) - Şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla çocuklarının mezarına ziyarette bulundu.

Vatan savunmasında evlatlarını şehit veren anneler, Kartal Şehitliği'ne gelerek onların mezarlarının başında dua edip, gözyaşı döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelen anneler, çocuklarının mezar taşlarını temizleyip, kabirlerindeki çiçeklere su verdi.

Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 24 yıl önce yaşamını yitirdiğini ve her Anneler Günü'nde onun kabrini ziyaret ettiğini belirterek, dünyada en zor acının evlat acısı olduğunu söyledi.

Şehitliğin en üst makamlardan biri olduğunu dile getiren İnci, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız şehit oldu, bu terör bitsin. Hükümetimiz mücadele ediyor, inşallah bu teröristleri yok ederler. Bugün Anneler Günü, onlar bize gelemiyor, biz onlara geliyoruz. Bu dünya gelip geçici, Allah şefaatinden mahrum etmesin. Allah öbür dünyada şehitlerle komşu olmayı nasip etsin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor, çok zor. Ne anne acısına, ne baba acısına benziyor. İnsanın ciğeri yanıyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Oğlum yaşasaydı yine oralara gönderirdim. Ama şimdi torunuma onun adını koydum, onun gibi yetiştirip onu göndereceğim. Allah'tan sabır isteyerek bugünlere geldik. Ruhları şad olsun."

Şehit Jandarma Çavuş İsmail Uygun'un annesi Sultan Uygun da dört evladı olduğunu ama hayatı boyunca sadece oğlu İsmail Uygun'dan Anneler Günü hediyesi olarak çiçek aldığını anlattı. Uygun, şunları dile getirdi:

"Bir gün köyde komşularla oturuyordum. İsmail benim sevdiğim çiçeklerden kocaman yaptırmış. Geldi yanıma 'Anne gözünü kapat.' dedi. Arkamı döndüm ki kocaman çiçek almış gelmiş, 'Anne, Anneler Günü'n kutlu olsun.' diye. Oğlum evliydi bir de kızı kaldı geride. Geçenlerde TEOG sınavına girdi. Onun yanına gittim. Maşallah 11 yaşına girmiş. Oğlumu zorluklarla üniversiteye göndermiştim. Dayanmak çok zor. İşte öbür dünyada bize şefaat edecek diye sabrediyoruz. Anneler Günü'nde ben onun yanına geldim. Allah kimseye bu acıyı göstermesin."

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