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24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:00

ADANA (AA) - Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali 11-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, geçmişte ulusal bazda yapılan bazı yarışmalar ise uluslararası kategoride katılımcılara açık olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamında 6 ana kategoride Altın Koza ödülleri dağıtılacak. Bazı ulusal kategorilerin uluslararası kimlik kazandığı, portföye yeni kategorilerin de eklendiği festivalin yarışma başvuruları 17 Mayıs'ta başlıyor.

Daha önce "Adana Konulu Senaryo Yarışması" ismiyle hayata geçirilen kategori, bu yıl "Adana Kısa Film Maratonu Yarışması" adı ve içeriğiyle yapılacak. 12 ülkenin katıldığı Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ise kapsamı genişletilerek "Uluslararası Kısa Film Yarışması" adıyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Yine geçmişte "Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması" adıyla düzenlenen kategori, bu festivalde "Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması" adına ve içeriğine dönüşecek.

- Çocuklar jüri olacak

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması"nın jürisi de çocuk ve gençlerden oluşacak.

Jüri için seçilen çocuklar ve gençler, 3 aylık bir eğitimin ardından görevlerini yerine getirecek. Yine çocuk ve gençler için çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

- 6 ana kategoride 36 dalda ödül dağıtılacak

Festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu, Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması kategorilerinde yarışma gerçekleşecek.

Her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte eserler, toplam 36 dalda Altın Koza ödülünü kazanmak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak.

- Türk dünyası ve dünya sineması

Bu yılki festival kapsamında oluşturulacak "Sinema Pazarı"nda da sinema sektörünün aktörleri buluşup, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için beyin fırtınalarıyla geçen birliktelikler düzenleyecek.

Festivalin bir diğer önemli ayağında ise dünya sineması, Türk dünyası ve Türk sineması seçkilerinden oluşan özel gösterimlere yer verilecek, atölyeler, konserler ve sergiler gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival içeriğine yeni eklenen ve kapsamı genişletilen yarışma bölümleriyle daha etkili, sinema sanatına hizmet yoğunluğu artan, Adana'nın tanıtımına daha fazla katkı koyacak bir organizasyon amaçladıklarını belirtti.

Festivalin bu yıl uluslararası kapsamının genişlediğini bildiren Sözlü, "Festivalimiz bu yıl daha renkli, etkili ve vurucu olacak. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Türk sinemasına katkı koymaya, sinema sanatının gelişmesi için çaba göstermeye, bunları yaparken de Adanamızın tanıtımını üst seviyede gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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