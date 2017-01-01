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Teröristlerin tuzakladığı 560 kilogramlık patlayıcı imha edildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:02

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca araziye tuzaklanan 560 kilogramlık el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma unsurlarının istihbari çalışmalarının ardından dün gerçekleştirilen operasyonda, il merkezine bağlı Doğruyol köyü kırsalında zeytinyağı tenekelerinde araziye gizlenmiş ve mazotla güçlendirilmiş yaklaşık 560 kilogram amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Söz konusu patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

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