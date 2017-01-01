"Kule Kafe" ilgi odağı oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'daki 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarında (Universiade) ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Oyunları'nda (EYOF 2017) yarışlarında hizmet veren atlama kulelerindeki "Kule Kafe" yeniden hizmete başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) bünyesinde bulunan ve ilk olarak Yakutiye Gençlik Merkezi'nin projesi kapsamında kırsal kesimden gelen öğrencileri ağırlayan Kule Kafe, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kule Kafe, Erzurum GHSİM Yakutiye Gençlik Merkezi'nin ortaokul çalışmaları kapsamında öğrenci çalışma gruplarıyla kitap söyleşisi ve sohbetlerine de imkan sağlıyor.

Atlama Kuleleri Kule Kafe Tesis Müdürü Murat Turan, yaptığı açıklamada, kafenin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında faaliyet gösterdiğini belirterek, yerli ve yabancı konukların yanı sıra vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Erzurum GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil de yeniden kapılarını halka açan Kule Kafe’de hizmet anlayışının ön planda olduğunu belirterek, halkı buraya davet etti.

Taşkesenligil, "Nasıl ki İstanbul’da Kız Kulesi, Ankara'da Ata Kule varsa, Erzurum'da da Kule Kafe var. Tüm halkımızı bu eşsiz manzarayı görmesi için Kule Kafe'ye davet ediyoruz." dedi.



