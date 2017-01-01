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Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:48
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişiden 2'sinin daha cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişiden 22'sinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından gece yakınlarına teslim edilmiş, kalan 2 kişinin cenazesi ise yakınlarının Ankara ve Çanakkale'den gelecek olması nedeniyle bekletilmişti.

Hayatını kaybeden Zübeyde Çalık ve Feray Akın'ın cenazesi de sabah saatlerinde Muğla Adli Tıp Kurumuna gelen yakınlarına teslim edildi.

Çalık ve Akın'ın yakınlarının, cenazeleri alırken gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Cenazeler, Çanakkale Kepez Belediyesi aracıyla Çanakkale'ye götürüldü.

Bu arada, Çanakkale'de yaşayan Akın'ın, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim gören kızı Neslihan'ı ziyarete gittiği öğrenildi.

- Yaralıların tedavisi sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yücelen Hastanesi ile Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaralının ise tedavileri devam ediyor. Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beyzanur Manu sabah saatlerinde İzmir'e sevk edildi.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

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