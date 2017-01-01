Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görev yapan 4 asker, "Anneler Günü"nü aileleri ile geçirmenin sevincini yaşadı.

"Anneler Günü" dolayısıyla vatani görevini yapan erlere sürpriz yapmak isteyen komutanlık, Mustafa Çetin (27), Fatih Toprak (20), Cem Çalt (28) ve Cuma Arslan'ın (20) farklı illerdeki aileleriyle irtibata geçti. Kente bir gün önce getirilerek misafir edilen aileler, çocuklarını görebilmek için sabırsızlıkla bekledi.

Birliğin girişinde nöbet tutan ve terhisine 108 gün kalan er Mustafa Çetin, Hatay'dan gelen annesi Nuran Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün nizamiye önünde kontrolünü yaptı.

Kontrol sırasında araçtan inen annesiyle karşılaşan Çetin, şaşkınlığını gizleyemedi. Gözyaşlarını tutamayan anne ve oğul, uzun süre birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

Anne Çetin, mutluluğunu dile getirerek, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Anneler Günü'nde en güzel hediyeyi aldığını belirten Çetin, "Çok memnun kaldık. Öncelikle büyüklerime ve küçüklerime bize bu duyguyu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben hediyemi aldım bugün. Oğlumu görmeyeli 1,5 ay kadar olmuştu." dedi.

Er Çetin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Annemi ilk gördüğümde tarif edilemez bir sevinç yaşadım. Yaklaşık 10 dakika önce Anneler Günü için ne yapacağımı düşünüyordum. Gerçekten çok mutlu oldu." diye konuştu.

- Karadeniz'i gözlerken anneleriyle karşılaştılar

Birliğin içinde devriye görevi yapan Fatih Toprak ve Cem Çalt, komutanları tarafından ailelerini görmemeleri için deniz tarafında görevlendirildi. Ailelerinin arkalarından gelerek omuzlarına dokunduğu iki asker, sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.

Trabzon'dan gelen anne Nurcan Toprak, oğlunu yaklaşık 2 aydır göremediğini belirterek, yaşadığı mutluluğu herkesin tatması gerektiğini söyledi.

Terhisine 260 gün kalan Fatih Toprak ise Anneler Günü nedeniyle annesine hediye almayı istediğini ancak uzakta olduğu için nasıl yapabileceğini düşündüğünü dile getirerek, "Hiç beklemediğim bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadım. Duygulandım. Mutluluktan gözlerim yaşardı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İzmir'den gelen Cem Çalt'ın annesi Gülten Çalt da nöbet tutan oğlunu arkasından görür görmez tanıdığını anlattı. Çok mutlu olduğunu aktaran Çalt, "Sakladık, kimse duymasın, sürpriz olsun diye. Çok güzel bir gün oldu. Çok değişik bir Anneler Günü yaşıyorum, çok mutluyum. Allah bu mutluluğu bütün annelere nasip etsin." dedi.

Terhisine 108 gün kalan Cem Çalt ise Anneler Günü nedeniyle nöbetten çıktıktan sonra annesini aramayı beklediği sırada annesini karşısında gördüğünü söyledi.

Hiç beklemediği sırada annesi ve babasını karşında gördüğünü ifade eden Çalt, "Sürpriz oldu. Annemi karşımda gördüğümde çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Kardeşini berber koltuğuna alıp anneyi sakladılar

TCSG Dost Gemisi'nde berber olarak görev yapan ve terhisine 262 gün kalan Cuma Arslan'ın Şanlıurfa'dan gelen annesi Hansey ve kardeşi Faruk Arslan, kıyıda demirli gemiye alındı.

Komutanlar tarafından berber salonuna getirilen Arslan'ın kardeşi Faruk Arslan, berber koltuğuna alındı. Daha sonra Cuma Arslan, berber salonuna çağrıldı. Burada kardeşiyle karşılaşan Cuma Arslan büyük şaşkınlık yaşadı. Kardeşini tıraş etmesi istenen Cuma Arslan'a, daha sonra annesi Hansey Arslan ikinci sürprizi yaptı.

Böyle bir günü kendilerine yaşatan herkese teşekkür eden Hansey Arslan, "Bizleri buluşturan herkesten Allah razı olsun. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bizi buraya kadar getiren komutanlarımızdan Allah razı olsun." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Cuma Arslan ise mutluluğunu dile getirerek, "Allah razı olsun sizlerden. Annemi karşımda gördüğümde elim ayağım dolandı. Annemi ve kardeşime gördüğüm için çok mutlu oldum. Mutluluktan konuşamıyorum." dedi.

Sürpriz buluşmanın ardından askerlere, aileleriyle vakit geçirmeleri için bir günlük izin verildi.



