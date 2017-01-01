Silopi Belediyesinden annelere jest

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ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 60 anneyi Mardin'e geziye yolladı.

Silopi Belediyesi Kadın Eğitim, Destek ve Kültür Merkezi bünyesinde geziye katılan anneler, Midyat ilçesindeki kiliseleri, Kasımiye ve Zinciriye medreselerini, Antik Surkent Mardin Dara köyünü ziyaret etti.

Kadın Eğitim, Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kentteki tarihi mekanları dolaştıklarını belirten Ürgen, "Gezimiz çok farklı ve anlamlı geçti. Bundan sonra da başka etkinlikler ile onlarla beraber olacağız. Belediye Başkanımız Savaş Konak'a çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerde her zaman bize yardımcı oldu. Tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz." dedi.

Geziye katılan 4 çocuk annesi Nazdar Tan, ilk defa şehir dışına çıktığını, kentteki tarihi yerleri ilk kez gördüğünü ifade etti.

8 çocuk annesi Mevlide Çitdemir de çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Konak'a teşekkür etti.

