Ardahan'daki ilk FETÖ davası yarın görülecek

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında olduğu 25'i tutuklu 27 askeri personel, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile ilişkili oldukları ve darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan örgütün sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" eski Tuğgeneral Kargın, aynı komutanlığın eski subay, astsubay ve uzman çavuşlarından oluşan 27 askeri personelin yargılanmaları için Ardahan Adliyesindeki hazırlıklar tamamlandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak sanıkların yargılanması için 100 kişilik duruşma salonu hazırlandı.

Sanıklar ve avukatlarının yanı sıra basın mensupları ile izleyiciler için ayrı bölümün oluşturulduğu salonda sanıklar, yarın saat 09.30'da hakim karşısına çıkarılacak.

Duruşma nedeniyle adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.

Davanın iddianamesinde, dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 27 askeri personelin 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapsi isteniyor.