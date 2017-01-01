Rize'de uyuşturucu operasyonu

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RİZE (AA) - Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmada, yolcu otobüsü ile Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren güvenlik güçleri Reşadiye Mahallesi'nde otobüsten inen P.C. ve A.C'nin bagajlarında arama yaptı. Yapılan kontrolde valiz içerisinde beyaz renkli jelatine sarılmış toplam ağırlığı 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan P.C. ve A.C. sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirildi.

İfadeleri alındıktan sonra Rize Adliyesine gönderilen zanlılar, savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

P.C. ve A.C. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" gerekçesiyle tutuklandı.



