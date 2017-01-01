2. Hürpedal Bisiklet Festivali

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hürpedal Bisiklet Festivali, Sarıgerme-Aşı Koyu etabıyla sona erdi.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Hürpedal Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen festival kapsamında, Türkiye'nin 20 ilinden gelen farklı yaşlardaki bisiklet tutkunları pedal çevirdi.

Etkinliğin son gününde, Sarıgerme-Aşı Koyu etabı geçildi.

Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale, kayıtlı 250 kişinin yanı sıra 50 dolayında bisiklet tutkununun da katıldığını söyledi.

Festivali hem sezon başı hem de sonunda yapmayı planladıklarını belirten Kirak, "Bizim bölgemizde 12 ay turizm yapılabilir. Özellikle de bisiklet turizmi yapılabileceğini göstermek istedik. Ekimde değil, kasımda, hatta aralıkta bile bu yapılabilir. Bunu gösterirsek devamı gelebilir diye düşünüyoruz." dedi.

Kirak, rotayı sadece Ortaca ile sınırlı tutmadıklarını vurgulayarak, "Dalaman'da Sarsala Koyu, Köyceğiz'de Yuvarlakçay ve Ortaca'da Dalyan ve Aşı Koyu'na gittik. Sporcular gittikleri rotalara bayıldılar, çok beğendiler. Geri dönüşler çok olumlu oldu. Yaklaşık 250 kilometre pedal bastık." diye konuştu.

- "Araç sahipleri bisikletlileri yollarda çocukları gibi korusun"

Festivale Alanya'dan katılan Mehmet Akif Baykan da etkinliğe davet edildikleri zaman çok sevindiklerini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında bölgeyi gezme fırsatı da bulduklarını ifade eden Baykan, "Bir buçuk ay önce Türkiye Şampiyonası için Dalyan'a gelmiştik ancak gezme fırsatı bulamamıştık. Şimdi doya doya gezdik. Tüm koyları, her şeyi çok güzel. İnsanlarımız bisikleti hayatlarından çıkarmasınlar. Ben 57 yaşındayım. Her gün bisiklet üzerinde 7-8 saat geziyorum. Lütfen araç sahipleri bisikletlileri yollarda çocukları gibi korusunlar." çağrısı yaptı.

Çanakkale’den festivale katılan Berrin Altınbozar ise bisiklet sporunun Türkiye'de her geçen yıl geliştiğini vurgulayarak, bisiklete binmenin bir yaşam biçimi olduğunu kaydetti.