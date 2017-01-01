ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da aquatlon heyecanı başladı

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:59
Antalya'da aquatlon heyecanı başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen, Antalya Aquatlonu Yarışması 466 sporcunun katılımıyla başladı.

Konyaaltı Beach Parkta başlayan aquatlon yarışması; elitler, gençler, yıldızlar, minikler, yaş grupları ve halk aquatlonu kategorilerinde yapılacak. Elit ve genç kategorisinde yarışan sporcular 750 metre yüzerek, 5 kilometre koşacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun 3. yarışı olan aquatlonun startını Antalya'da verdiklerini söyledi.

Antalya'nın spor etkinliklerin gerçekleştirilmesine çok elverişli olduğunu kaydeden Çelik, "Triatlonda yüzülüyor, koşuluyor ve bisiklete biniliyor ama aquatlonda yüzülüyor ve koşuluyor. Aquatlona Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devam edeceğiz ve ekim ayına kadar etkinliklerimiz sürecek." dedi.

Triatlon sporunun Türk halkına çok uyan bir spor olduğunu güç, kuvvet ve iradeyi bir arada bulundurduğunu ifade eden Çelik, bunların da Türk halkında mevcut olduğunu kaydetti.

Çelik, vatandaşları triatlon yapmaya davet etti.

İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir'den 'Anneler Konuşuyor' etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'ANNELER KONUŞUYOR' ETKİNLİĞİ
Ebru Türel, engelli STK temsilcileri ile buluştu
YEREL

EBRU TÜREL, ENGELLİ STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final
YEREL

PAŞA'NIN GENÇLERİNDE HEDEF MANİSA'DAKİ FİNAL
Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN LİSE GENÇLİĞİ İÇİN ANLAMLI ORTAKLIK
Kepez'e modern mahalleler
YEREL

KEPEZ'E MODERN MAHALLELER
Kepez'e 8 yılda 80 okul
YEREL

KEPEZ'E 8 YILDA 80 OKUL
Alman seyahat acentesi yetkililerine &quot;Türk Gecesi&quot;
YEREL

ALMAN SEYAHAT ACENTESİ YETKİLİLERİNE "TÜRK GECESİ"
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Antalya ulaşımı 2040'a hazırlanıyor
YEREL

ANTALYA ULAŞIMI 2040'A HAZIRLANIYOR

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
YEREL

ANTALYA'DA DAĞ BİSİKLETİ HEYECANI
9 milyon avroluk teleferikle 1 milyon kişi taşınacak
YEREL

9 MİLYON AVROLUK TELEFERİKLE 1 MİLYON KİŞİ TAŞINACAK
29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
YEREL

29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ
GÜNCELLEME 4 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 4 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
KİRADER Genel Başkanı ve eşinin öldürülmesi
YEREL

KİRADER GENEL BAŞKANI VE EŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
Başkan Uysal'dan Pazar günkü yağlı güreşlere davet
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN PAZAR GÜNKÜ YAĞLI GÜREŞLERE DAVET
Muratpaşa Belediyesi'nden anneleri sevindiren eğitim
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN ANNELERİ SEVİNDİREN EĞİTİM
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!