Antalya'da aquatlon heyecanı başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen, Antalya Aquatlonu Yarışması 466 sporcunun katılımıyla başladı.

Konyaaltı Beach Parkta başlayan aquatlon yarışması; elitler, gençler, yıldızlar, minikler, yaş grupları ve halk aquatlonu kategorilerinde yapılacak. Elit ve genç kategorisinde yarışan sporcular 750 metre yüzerek, 5 kilometre koşacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun 3. yarışı olan aquatlonun startını Antalya'da verdiklerini söyledi.

Antalya'nın spor etkinliklerin gerçekleştirilmesine çok elverişli olduğunu kaydeden Çelik, "Triatlonda yüzülüyor, koşuluyor ve bisiklete biniliyor ama aquatlonda yüzülüyor ve koşuluyor. Aquatlona Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devam edeceğiz ve ekim ayına kadar etkinliklerimiz sürecek." dedi.

Triatlon sporunun Türk halkına çok uyan bir spor olduğunu güç, kuvvet ve iradeyi bir arada bulundurduğunu ifade eden Çelik, bunların da Türk halkında mevcut olduğunu kaydetti.

Çelik, vatandaşları triatlon yapmaya davet etti.