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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "1 yıl 10 ay sonra yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde de şimdiden ulaşmadığımız hiç kimse kalmaması lazım. Belediye başkanlığı seçimini şimdiden başlatıyoruz. Sizlerden ricam her eve uğrayalım, her vatandaşımızın derdini dinleyelim." dedi.

Yılmaz, memleketi Sivas'ta partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, annelerin baş tacı olduğunu belirterek, Anneler Günü'nü kutladı.

Halk oylamasında Sivas'ın büyük başarı elde ettiğini anımsatan Bakan Yılmaz, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, halk oylamasında Sivas'tan yüzde 71,3 "evet" oyu çıktığını belirterek, "Yüzde 71,3 ülkemize hayırlı olsun. 'Hayırlı olsun' demeyi özlemiştik değil mi?" ifadelerini kullandı.

Ülke için çok daha hayırlı işler yapacaklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Şunu çok net söyleyeyim bu halk oylamasında 'evet' çıkması, referanduma 'hayır' diyenlerin bile hayrına olmuştur. Niçin? İki kutuptaki insanları bir araya getirdi. 'Bu sistem Türkiye'ye uzlaşma iklimini getirecek' dedik, bakın Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Referandum öncesinde de görüştü ama bir de halk oylamasından sonra görüştü. 'İstişaremiz devam edecek' diyor. Bizim de istediğimiz buydu zaten. Farklı yerlerdeymiş gibi gözükenlerin farklı yerlerde durmasına gerek yok. Gel milletin huzuruna birlikte çık, ne söyleyeceksen söyle. Halkın gözü terazidir, en doğru notu halk verir. Dolayısıyla bu sistem, ülkemiz için hayırlı oldu. Sivas da üzerine düşeni yaptı. Teşekkür ediyorum."

Sonucun daha iyi de olabileceğini ifade eden Yılmaz, "hayır" kampanyalarının "evet" kampanyasından 150 gün önce başladığını, bu nedenle ön yargıları yıkamadıklarını kaydetti.

- "Belediye başkanlığı seçimini şimdiden başlatıyoruz"

Bakan Yılmaz, Türkiye'de 2019 yılında yerel seçimlerin yapılacağına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"2019'un mart ayına 1 yıl 10 ay kaldı. Genelde seçim dönemine girdiğimizde herkes kendisini koruma altına alıyor. Yani dinlemiyor, doğruyu söylesek bile kulaklarını açmıyor. Sanki zararlı bir şey gelecekmiş gibi. Ne yapmak lazım? Belediye seçimlerine, seçim kararı alındığı zaman başlamamak lazım. Ne zaman başlamak lazım? Bugünden itibaren başlamak lazım. Milletin önüne bu ana kadar milletin zararına olacak hiçbir teklifi, öneriyi getirmedik. Buna millet de şahittir ki 15 yıldır iktidardayız. Türkiye'nin başladığı noktayı alın bir de şimdiki noktaya bakın. Gerçekten çok büyük mesafeler kaydettik. Türkiye büyüdü, Sivas büyüdü, Türkiye güzelleşti, Sivas güzelleşti. Bunu da AK Parti'li kadrolar yaptı. Geçmiş 80 yılda yapılan hizmetlerden kat kat fazlasını yaptık ama sizlerin desteği, katkısı, istikrarlı hükümetler doğrultusunda tercihte bulunmanızla yaptık. 1 yıl 10 ay sonra yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde de şimdiden ulaşmadığımız hiç kimse kalmaması lazım. Belediye başkanlığı seçimini şimdiden başlatıyoruz. Sizlerden ricam her eve uğrayalım, her vatandaşımızın derdini dinleyelim. Belediyeden memnuniyetini soralım, memnuniyeti yoksa da niçin olmadığını soralım, gerekçelerini de alalım. Belediye başkanımızdan da soralım, 'vatandaşın böyle bir şikayeti var, ne söylememiz gerekir?' diye de belediye başkanıyla gidip izah edelim. "

Çalışanın karşılığını alacağını bildiren Bakan Yılmaz, "Biz çalışacağız inşallah. Herkes evlatlarına iyi bir miras bırakmak ister. İnanın bu AK Parti kadrolarının evlatlarınıza hayırlı bir mirası vardır. Nedir o? Türkiye'yi istikrarlı hükümetler dönemine kavuşturmuş, Türkiye'yi istikrarlı hükümetler dönemiyle buluşturmuş olmasıdır. Türkiye'ye bundan sonra istikrar, uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik, beraberlik ruhunda daha çok ilerleyecek. İşte bunu sağlayan AK Parti kadrolarıdır." diye konuştu.