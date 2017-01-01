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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:04

BURSA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Bursa'da yakalanan 66 kişiden, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 10'u, cumhuriyet savcısının itirazı sonucu yeniden yakalandı, 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında Bursa'da yakalanan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa'da 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 66 kişi yakalanmış, iki grup halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Serbest kalan 13 kişiden 10'u hakkında cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

Böylece yakalanan 66 kişiden 62'si tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu.

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