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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de 41 milyon insana su verildiğini belirterek, "Afrika'da 2 milyon Afrikalıya su temin ettik. 423 baraj, bin gölet, sulama tesisleri, dere ıslahları ve 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye'yi yemyeşil yapıyoruz." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Hafızlık töreninde, Şuhut ilçesinin özellikle hafız yetiştiren bir yer olduğunu belirtti.Zamanla hafızlık eğitiminin zayıfladığını aktaran Eroğlu, bir hayırseverle Şuhut Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yapıldığını aktardı.

Kur'an-ı Kerim'i sadece okumanın ve öğrenmenin yetmeyeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ilk emri 'oku' emridir. Okuyacağız ama onu yaşayacağız. Oku demek sadece yüzünden okumak değil, onu yaşamaktır. Her şeyiyle yaşayacağız." diye konuştu.

- "Türkiye'yi yemyeşil yapıyoruz"

Türkiye'de çok tesisin açılışını gerçekleştirdiğini kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Dünyada en çok tesis açan bakan unvanına sahibim. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. Türkiye'de 41 milyon insana su verdik. Ayrıca Afrika'da 2 milyon Afrikalıya su temin ettik. 423 baraj, bin gölet, sulama tesisleri, dere ıslahları ve 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye'yi yemyeşil yapıyoruz."

Bakan Eroğlu, annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından hafızlara belgeleri verildi.

Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve vatandaşlar katıldı.



