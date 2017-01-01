Üniversite öğrencilerinden şehit annesine anlamlı ziyaret

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da eğitim gören üniversite öğrencileri, Güneydoğu Anadolu'daki terör operasyonlarında iki oğlunu şehit veren Göğe Akdeniz'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kentteki Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalan bir grup üniversite öğrencisi, Anneler Günü dolayısıyla, 2010 yılında Şemdinli Beyyurdu köyü Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen Erkan ve 1997 yılında Şırnak'ta şehit düşen Mehmet Akdeniz'in anneleri Göğe Akdeniz'i evinde ziyaret etti.

Anneler Günü'nü kutladıkları şehit annesi Göğe Akdeniz'e Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve çiçek hediye edip bir süre sohbet eden öğrenciler, daha sonra Akdeniz ile Halfeli Beldesi Mezarlığı'nda yan yana yatan şehit kardeşlerin mezarında Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit annesi Göğe Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğrencilerin Anneler Günü olan böyle bir günde bizleri ziyaret etmesi beni çok mutlu etti. Onlar bizi unutmayıp yalnız bırakmadı. Allah da onları unutmasın. Hepsinden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Emine Demir de vatan uğruna 2 evladını şehit veren Akdeniz'in elini öpmek ve Anneler Günü'nü kutlamak için ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Evladını şehit veren bu annemizi Anneler Günü'nde yalnız bırakmayarak yanında olmak istedik. Aile ile birlikte olduk, hüzünlü anlar yaşadık." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatma Şengül ise Anneler Günü'nün anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Benim de annem yanımda değil. Anneler Günü'nde bir şehit annesini ziyaret etmek ve onun bu gününü kutlamak benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Çok duygusal bir gün yaşadım ve şehit annesini annemin yerine koyarak sarıldım. Belki onun evlatlarının yerini tutamayacağız fakat bir nebze de olsa onun gönlünü almak bizim için sevindirici oldu."



