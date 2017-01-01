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Ordu'da ev yangını

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:33

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Doğan Mahallesi Ulubeyli Sokak'ta Beytullah Ulu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede binayı sardı. Yaklaşık üç saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz geldi.

Ev sahibi Ulu'nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının evde olmadığı sırada çıktığını ancak geç fark ettiklerini söyledi.

İtfaiye ekiplerine hemen haber vermelerine rağmen yangının büyümesine engel olamadıklarını anlatan Ulu, "Babamızdan kalan evde şimdi biz yaşıyorduk. Evimiz kül oldu. Yapacak bir şey yok. Çok ciddi zararımız var." diye konuştu.

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