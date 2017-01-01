"Gezi etkinlikleri için seyahat acenteleri tercih edilmeli"

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ADANA (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Şirin, Türkiye'de yılda 500 bin kişinin kaçak tura katıldığını belirterek, gezi etkinlikleri için TÜRSAB üyesi acentelerden hizmet alınması gerektiğini ifade etti.

Şirin, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'da bir midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişinin ölmesinin, 10 kişinin yaralanmasının herkesi derinden üzdüğünü kaydetti.

Kazanın, bu tür etkinliklerin, tur düzenleme ehliyetine sahip olmayan kişilerce yapılmasının oluşturduğu zararları bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdığına işaret eden Şirin, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Bi̇rli̇ği̇ Kanunu gereği tur düzenleme yetkisinin sadece TÜRSAB'a üye seyahat acentelerine tanınan bir yetki olduğunu vurguladı.

Şirin, kanun gereği, tur düzenleyen seyahat acentelerinin zorunlu seyahat sigortası yaptırması, transferde kullanılan araçların da karayolu mevzuatına uygun özelliklere haiz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından araç standartlarına uygun yetki belgesine kayıtlı olması gerektiğini aktardı.

Şirin, şunları kaydetti:

"Her yıl yaklaşık 500 bin kişi kaçak tura katılıyor. Kaçak turlar tatilcinin parasını ve canını tehdit ediyor. Acentelerle kaçak turların rakamları karşılaştığında günde 50-100 lirayı bulan bu rakam için vatandaşlar farkında olmadan kendilerini tehlikeye atıyorlar. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra vatandaşlarımızdan gezi etkinlikleri için yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde TÜRSAB üyesi seyahat acentelerden hizmet almaları gerektiğini kendilerine bir kez daha hatırlatıyoruz."