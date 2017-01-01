Aydın'da turistlere Anneler Günü karşılaması

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AYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli limanlarından Kuşadası ilçesine gelen turistlere Anneler Günü dolayısıyla Türk lokumu ikram edilip karanfil verildi.

Silversea Cruises filosuna ait 596 yolcu ve 411 personeliyle Silver Muse isimli gemi Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemiden inen çoğunluğu Amerika ve İngiltere vatandaşı turistler, Anneler Günü nedeniyle folklor ekibi tarafından karşılandı.

Ege Bölgesine ait yöresel oyunları sergileyen ekip yolculara lokum ikram ederken kadın turistlere karanfil verdi.

Tur otobüslerine binen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryemana'yı gezerken bazıları da ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

- İlk seferine çıktı

Kuşadası Limanı İşletmecisi Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, limana yanaşan geminin geçen ay suya indirildiğini ve dünyadaki ilk seferini ilçeye yaptığını belirtti.

Güngör, 2017 sezonunda Kuşadası yolcu limanı Ege Port olarak en yeni gemilere hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sektörde lider işletme olmanın gereği olarak sorumluluğumuzun bilinciyle hizmet kalitemizi en üst seviyede tutuyoruz. Bugün misafirimiz olan Silver Muse isimli gemi denizlerdeki en yeni yolcu gemisi ve yolculuğunda limanımızı tercih ederek Kuşadası Ege Port yolcu limanının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Gelecek dönemlerde de yeni gemileri ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.



