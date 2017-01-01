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Dünya Çiftçiler Günü

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:00

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gıda fiyatlarını düzenlerken enflasyonu da dikkate alarak ama çiftçinin de ezilmeyeceği, emeğinin karşılığını alabileceği bir sistemi oluşturma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışan, toprağı işleyen bütün çiftçilerin gününü kutladı.

Tarımın stratejik bir alan olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve bu alanda faaliyet gösteren çiftçilerin sorunları olduğunu bildiklerini aktaran Tüfenkci, "Ama hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle, özellikle Milli Tarım Politikası ile havza bazlı ürünler ve desteklemelerle, piyasaya uygun ürünler yetiştirilmesi noktasında hükümetimizin teşvikleri var." dedi.

Tüfenkci, çiftçiliği teşvik etme, gençleri tarıma yönlendirme ve tarımın gelişmesi noktasında genç çiftçi desteklerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Binlerce çiftçimiz bu destek ve hibelerden faydalanıyor. Malatya'da da bu teşviklere başvuranların taleplerini karşılama noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz gayret gösteriyor. Özellikle çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerin piyasaya ve pazara uygun ürünler olması gerekiyor. O ürünlerin, verilen emeğin değerinde alınıp satılması için arz ve talep dengesini gözeterek üretim yapmak lazım. Bunun da planlamasının yapılması gerekiyor. Biliyoruz ki satamadığınız hiçbir ürün sizin değildir. Dolayısıyla çiftçilerimizin ürünlerinin para etmesini istiyoruz. Bu ürünler para ederken de gerçekçi bir fiyatlandırmanın olmasını arzu ediyoruz. Enflasyonu artırıcı suni müdahalelerle, fiyatla, çiftçinin kazanmadığı aracıların kazandığı bir piyasa düzenini de istemiyoruz. Onun için gıda fiyatlarını düzenlerken enflasyonu da dikkate alarak ama çiftçinin de ezilmeyeceği, emeğinin karşılığını alabileceği bir sistemi oluşturma gayreti içerisindeyiz."

- Lisanslı depoculuğa ilişkin destekler

Lisanslı depoları harekete geçirerek piyasadaki spekülatif değerlendirmeleri, hareketleri önlemeye çalıştıklarını anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Ürün İhtisas Borsası, geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulunun kararıyla ve Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla hayata geçti. Buraya baktığımızda yeni bir piyasanın, derinliği olan bir piyasasının oluşması ve burada esas kazananın çiftçiler olması ve çiftçilerle beraber tarım ürünlerinin ticaretini yapan esnafın, tüccarın kazanmasını istiyoruz. Lisanslı depoculuğa yönelik çok ciddi teşviklerimiz var. Yüzde 75'e kadar yapım desteklerimiz, ayrıca hangi bölgede bu yatırımı yaparlarsa yapsınlar 5. bölge teşviklerinden faydalanma imkanı var. Yine çiftçilerimizin ürünlerini bu depolara ücretsiz bırakmalarını sağlıyoruz, depo kiralarını bizler ödüyoruz."

Tüfenkci, Malatya için kayısının önemi ve yetiştiricinin desteklenmesi gerektiğinin bilinci içerisinde olduklarını ifade ederek, ilde lisanslı depoculuğun olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Bülent Tüfenkci, çiftçilerin bereketli, sağlıklı bir sezon geçirmelerini diledi.

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