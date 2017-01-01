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Mersin'de "Engelsiz Podyum" defilesi

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:01
Mersin'de "Engelsiz Podyum" defilesi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelliler "Engelsiz Podyum" defilesi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Forum Alışveriş Merkezi Sanatçılar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ilk olarak Özel İlgi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri jimnastik gösterisi sergiledi.

Metin Uğur Sarıkaya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin "damat halayı" ve "harmandalı" performanslarının ardından, Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu Halk oyunları ekibi gösteri sundu.

İşitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli gençlerin yöresel ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetlerle izleyenlerin karşısına çıktığı defilede toplam 36 kıyafetle engelli gençler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Asker kıyafeti giyen engelli bireylerin heyecanları yüzlerinden okunurken aileler duygusal anlar yaşadı.

Defilenin sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, engelli gençlere ödülleri verdi. Ödüllerini alan gençler mutluluklarını birbirlerine sarılarak yaşadı.

Kızının defilesini izleyen baba Gani Yılmaz, engellilere yönelik çok güzel organizasyonlar yapıldığını belirterek, "Benim çocuğum tiyatroda oynuyor. Daha pek çok etkinliğe katılıyor. Bizi kampa götürdüler ve ben hayatımda ilk defa 5 gün rahat ettim. Bu etkinliklerden sonra çocuğumda çok büyük gelişmeler oldu." ifadelerini kullandı.

İlk defa defileye katılan ve aldığı ödülün mutluluğunu yaşayan Seda Yılmaz da çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini anlattı.

Engelli kızı Derya Bağcı ile etkinliğe katılan Deniz Bağcı da etkinlikle çocukların özgüven kazandıklarını aktardı.

Etkinlikten memnun kaldıklarını dile getiren Bağcı, "Çocuğum sosyal aktivite açısından gelişiyor. İnsanlarla diyalog kurabiliyor. Bizim tek mücadelemiz de bu zaten. Defilede kupa da kazandı. Çok mutlu ve heyecanlı. Şu an tam yansıtamıyor ama ben anne olarak ne kadar mutlu olduğunu anlayabiliyorum." şeklinde konuştu.

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