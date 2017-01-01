Heykeller 15 Temmuz şehitleri anısına yontulacak

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ADANA (AA) - Adana'da 3. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, 15 Temmuz şehitleri anısına "Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünün desteğiyle 15 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumda 9'u yabancı 10 heykeltraş, Adana'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek eserlerini oluşturmak için mermer yontacak.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen yarışma için yapılan 65 başvurunun jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda, Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua, Hindistan'dan Tutu Pattnaik'e ait 10 eser seçildi.

"Demokrasi ve Özgürlük" temalı konuya ilişkin hazırlanan eserler jüriye, maket ve görsel önerileriyle sunuldu. Eserleri seçilen heykeltraşlar, sempozyum alanı Galleria Otopark alanında mermerleri işleyerek ortaya heykeller çıkaracak.

Eserler, kentin uygun görülen muhtelif parklarına ve noktalara yerleştirilerek Adanalıların beğenisine sunulacak.