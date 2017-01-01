Düveden 1 kilogram 600 gram ağırlığında kitle alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, "montofon" cinsi düvenin vücudundaki iyi huylu kitleler genel anesteziyle yapılan operasyon ile alındı.

Ağlı ilçesinde görev yapan veteriner hekim Birol Yürük, Seydiler köyü İmamlar Mahallesi'nde muayeneye gittiği Ahmet Helvacı'ya ait 11 aylık düvenin karnının altında "papillom" adı verilen siğiller tespit etti. Yürük, genel anesteziyle yaptığı operasyonla düvenin vücudundan, birbiri ile bağlantısı bulunan 1 kilogram 600 gram ağırlığında kitle çıkarttı.

Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanı ilk olarak 3 hafta önce muayene ettiğini söyledi.

Muayenenin ardından hemen tedaviye başladıklarını ifade eden Yürük, ameliyat öncesi siğillerin üremesi ve beslenmesini önleyecek ilaçlar kullandıklarını, daha sonra da hayvanı ameliyata hazırladıklarını belirtti.

Yürük, ameliyat sırasında düveyi uyuttuklarını vurgulayarak, "Operasyonla göbek bölgesinden başlayıp göğüs bölgesine kadar uzanan bölgedeki tüm papillomlar temizlendi. Düveden 1 kilogram 600 gram ağırlığında iyi huylu tümör olarak tabir edilen kitle aldık." dedi.

Ameliyattan yarım saat sonra hayvanın durumunun normale dönmeye başladığını kaydeden Yürük, "Ameliyat sonrasında tedavimiz sürüyor. Bu ameliyatla düvenin hayati tehlikesi önlenmiş oldu. İleride düveden damızlık olarak yararlanılmaya devam edilecek. Bu da milli ekonomiye katkı anlamına geliyor." diye konuştu.



