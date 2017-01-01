Limni Gölü Tabiat Parkı huzur vadediyor

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Zigana Dağı'nın eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, ilkbaharın gelmesi ile ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip Limni Gölü, ulaşım sorununun çözülmesinin ardından yerli ve yabancı turist kafilelerinin ilgisini çekiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2004 yılında A tipi mesire yeri statüsüne alınan Limni Gölü, piknik ve kamp tutkunu yerli ve yabancı doğaseverlere huzur vadediyor.

AK Parti MKYK üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, bir grup ile geldiği Limni Gölü Tabiat Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk olarak 4 yıl önce bulunduğunu belirterek, geçen zamanda yol sorununun çözülüp çevre düzenlemesi yapılmasının son derece sevindirici olduğunu söyledi.

Karadeniz'in Körfez ve Arap ülkelerinden gelen turistler için bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Köseoğlu, "Limni Gölü, bölgemizin son derece önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olmaya aday. Yeni Uzungöller yapmak zorundayız. Bu anlamda Limni Gölü de önemli bir boşluğu dolduracaktır." dedi.

Köseoğlu, turistlerin hizmetine sunulabilecek tesislerin, bölgenin turizmden daha fazla pay almasına imkan sağlayacağını ifade ederek, Limni Gölü'nün tanıtımının turizm gelirlerinin artmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Murat Eroğlu ise 2017 yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, günlük ziyaretçi sayılarının bin kişiyi bulduğuna işaret etti.

Ulaşım sorununun çözülmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısında ciddi artış yaşandığını kaydeden Eroğlu, "Burası en çok Arap turistlerin ilgi gösterdiği bir bölge. Arap turistler doğallığı, yeşili, suyu çok seviyor." diye konuştu.



