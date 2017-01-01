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Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 yaralı

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:21

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda bir otelin yakınındaki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda yüklenici firmada çalıştığı belirtilen Hüseyin Filik, toprak altında kalarak yaralandı.

İtfaiye ekipleri, yaralıyı toprak altından çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Filik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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