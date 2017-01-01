Saadet Partisi Genel Bakanı Karamollaoğlu:

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GİRESUN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ülkemizin geleceği, İslam aleminin huzura ve barışa kavuşması, dünyamızda bir saadet döneminin başlaması, sadece ve sadece milli görüşün, önce ülkemizde iktidara gelmesiyle mümkün olacak." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Giresun İl Teşkilatı'nın bir düğün salonunda gerçekleştirilen "6. Olağan Genel Kurulu'nda" yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, milli görüşün projelerine, düşüncelerine ve fikriyatına ihtiyacı olduğunu belirtti.

İktidara geldiklerinde adaletin kamil manada tecellisini sağlayacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Ahlaki ve manevi değerler denildiği zaman aslında Hak anlayışı bunun tam göbeğindedir. Hak üstün tutulmadan bir ülkede huzur olmaz. Dünyada huzur olmaz. Ondan dolayı biz Hak'kı üstün tutacağız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, milli görüş iktidara geldiğinde Türkiye'deki sorunların hepsinin çözüme kavuşturulacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Neye ihtiyacımız varsa iğneden ipliğe, tanktan, toptan, tüfekten, yolda yürüyen arabaya kadar her şeyi imal etmek için yola çıkacağız. Biz böyle söylediğimiz için diyorlar ki, 'Bunlar deli, akılları başlarında değil'. Doğru bizde delilik var ama biz işimizin delisiyiz. Memleketimizin delisiyiz. Birisi çıksın, Anadolu'yu Giresun dahil her tarafını dolaşsın. İktidara geldiğimizde biz bunu yapacağız, 'Burada deli var mı?' soracağız önce. Niye? Bizim yapacağımız işleri ancak işinin delisi olan insanlarla başarırız. Başkalarıyla başaramayız. Biz bunu denedik ve gördük. Dağları devirir bizim insanımız. Yeter ki siz onun elinden tutun. Onun için biz başka olacağız. Ülkemizin geleceği, İslam aleminin huzura ve barışa kavuşması, dünyamızda bir saadet döneminin başlaması, sadece ve sadece milli görüşün, önce ülkemizde iktidara gelmesiyle mümkün olacak. Gönülden inanıyoruz buna."

Saadet Partisi Giresun İl Teşkilatının 6. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçimde, Abdulkadir Bektaş il başkanlığına getirildi.

Genel Kurula, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı ile partililer ve delegeler katıldı.



