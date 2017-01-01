ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkesir'in şampiyonları İlkay Gündoğan'ın misafiri oldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:35
Balıkesir'in şampiyonları İlkay Gündoğan'ın misafiri oldu


BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "İmkan Bizden Oynamak Sizden" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turunvası'nın şampiyon iki takımı, Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın misafiri olarak İngiltere'de maç seyretti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkay Gündoğan, mahalle liginde yıldızlar kategorisinde şampiyon olan Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile gençler kategorisini lider olarak tamamlayan Susurluk Yeni Mahallespor takımlarını İngiltere'de ağırladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti milletvekilleri Kasım Bostan, Mahmut Poyrazlı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte İngiltere'ye giden şampiyon takımın sporcuları, İlkay'ın da formasını giydiği Manchester City'nin Premier Lig'de Leicester City ile dün oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı Etihad Stadı'nda tribünden izleme fırsatı buldu.

Kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulunan gençlere İlkay Gündoğan, imzalı forma hediye etti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya Balıkesir'in 20 ilçesi ve bin 130 mahallesinden 22 bine yakın sporcu katılmıştı. Turnuvada dereceye giren takımlar ise Spor Toto Süper Lig'de Bursa'da oynanan Bursaspor-Galatasaray maçını tribünden izlemişti.

İLGİLİ HABERLER
İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 liradan satılıyor
YEREL

İRAN KARPUZUNUN ÇEYREK DİLİMİ 15 LİRADAN SATILIYOR

Yıldırım Belediyesi 12 bin 670 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ 12 BİN 670 KİŞİYE MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ VERDİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Öğrenciler, Ata Model Uçak Şampiyonas'ında kıyasıya yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER, ATA MODEL UÇAK ŞAMPİYONAS'INDA KIYASIYA YARIŞTI
Terminal modern camiye kavuşuyor
YEREL

TERMİNAL MODERN CAMİYE KAVUŞUYOR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURSA'DA
Nilüfer Kadın Korosu'ndan Mehmetçiğe anneler günü marşı
YEREL

NİLÜFER KADIN KOROSU'NDAN MEHMETÇİĞE ANNELER GÜNÜ MARŞI
Nilüfer'de 'Bisiklet Şenliği'
YEREL

NİLÜFER'DE 'BİSİKLET ŞENLİĞİ'
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ
Bu çiftlik ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL

BU ÇİFTLİK ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
Misi'de &quot;İpeğin Yolculuğu&quot;
YEREL

MİSİ'DE "İPEĞİN YOLCULUĞU"
&quot;Hediyenin değeri asla sevginin ölçüsü olmaz&quot;
YEREL

"HEDİYENİN DEĞERİ ASLA SEVGİNİN ÖLÇÜSÜ OLMAZ"
Gökyüzü şenlendi
YEREL

GÖKYÜZÜ ŞENLENDİ
'Final Ulusal Forumu' Nilüfer Halk Evi'nde yapılıyor
YEREL

'FİNAL ULUSAL FORUMU' NİLÜFER HALK EVİ'NDE YAPILIYOR
Tanpınar Bursa'da anıldı
YEREL

TANPINAR BURSA'DA ANILDI
TKB Müzeler Ödülleri Başkan Altepe'den
YEREL

TKB MÜZELER ÖDÜLLERİ BAŞKAN ALTEPE'DEN
&quot;Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi Sempozyumu&quot;
YEREL

"DİNİ GRUPLAR, SİYASET VE BÜROKRASİ SEMPOZYUMU"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, BURSA'DA

Yıldırımlı yüzücüler havuzdan 'altın' çıkardı
YEREL

YILDIRIMLI YÜZÜCÜLER HAVUZDAN 'ALTIN' ÇIKARDI
Yıldırım'da öğrenciler bilgilerini yarıştırdı
YEREL

YILDIRIM'DA ÖĞRENCİLER BİLGİLERİNİ YARIŞTIRDI
Sular Vadisi'nde yıkımlar tamamlandı
YEREL

SULAR VADİSİ'NDE YIKIMLAR TAMAMLANDI
Halitpaşa Camii cemaati Edirne'yi gezdi
YEREL

HALİTPAŞA CAMİİ CEMAATİ EDİRNE'Yİ GEZDİ
Mudanya'da gergin meclis
YEREL

MUDANYA'DA GERGİN MECLİS
Kadının öyküsünü &quot;Kül Kızı&quot; ile anlattı
YEREL

KADININ ÖYKÜSÜNÜ "KÜL KIZI" İLE ANLATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!