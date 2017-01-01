3 kollu doğan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

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ADANA (AA) - Şanlıurfa'da yaşayan 5 çocuklu ailenin en küçüğü Hülya Ezenlik, sırtında ikiz kardeşinin koluyla 4 yıldır sürdürdüğü zorlu hayatını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan ameliyatla geride bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4'ü ikiz 5 çocuklu İbrahim ve Meryem Enzelik ailesinin 4 yıl önce ikiz kardeşinin kolu sırtında yapışık olarak kızları Hülya Enzelik dünyaya geldi.

Aile 4 yıl boyunca çocuklarını tedavi ettirmek için doktor aradı ancak hiçbiri ameliyata yanaşmadı.

İbrahim Enzelik, kızını Şanlıurfa'daki bir doktorun tavsiyesiyle ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Özkan'a götürdü.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kızın 4 yıldır tedavi edilmeyi beklediğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Anne ikiz hamilelik geçirmiş. Fakat bu ikiz bebeklerden birisinin gelişimi durmuş ve kardeşinin kolu kalmış. Tıp dilinde 'fetus içerisinde fetus' olarak biliniyor. Hülya'nın ikiz kardeşleri var kendisinden büyük. Yani ailede aslında sürekli olarak ikiz doğum var. Hülya da ikiz olacakmış ama tek dünyaya gelmiş. Sırtında bu şekilde bir kol çıkıntısı olduğunu fark etmişler. Kol çıkıntısı omur iliklere de bağlantılı olduğu için 4 yaşına kadar kimse bir şekilde bir müdahale etmek istememiş."

Ameliyatla 3. kolu bulunduğu yerden alarak çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladıklarını aktaran Özkan, "3 ay önce yapılan ameliyatla kendi kolundan biraz daha küçük, ama içerisinde fonksiyonu bulunmayan parmakları ve eli de olan o kolu, cerrahi bir operasyonla çıkarttık. Hastanın sağlık durumu gayet iyi şimdi. Bu durum milyonda bir görülüyor. Çocuk mutlu, keyifle oynuyor. Tedavileri bitti. Benim gördüğüm dünyada literatüründe ık 14 tane çocuk var diye biliyorum." ifadesini kullandı.

Özkan, tedavinin ardından küçük kızın memleketine gittiğini sözlerine ekledi.



