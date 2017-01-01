ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3 kollu doğan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:37
3 kollu doğan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

ADANA (AA) - Şanlıurfa'da yaşayan 5 çocuklu ailenin en küçüğü Hülya Ezenlik, sırtında ikiz kardeşinin koluyla 4 yıldır sürdürdüğü zorlu hayatını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan ameliyatla geride bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4'ü ikiz 5 çocuklu İbrahim ve Meryem Enzelik ailesinin 4 yıl önce ikiz kardeşinin kolu sırtında yapışık olarak kızları Hülya Enzelik dünyaya geldi.

Aile 4 yıl boyunca çocuklarını tedavi ettirmek için doktor aradı ancak hiçbiri ameliyata yanaşmadı.

İbrahim Enzelik, kızını Şanlıurfa'daki bir doktorun tavsiyesiyle ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Özkan'a götürdü.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kızın 4 yıldır tedavi edilmeyi beklediğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Anne ikiz hamilelik geçirmiş. Fakat bu ikiz bebeklerden birisinin gelişimi durmuş ve kardeşinin kolu kalmış. Tıp dilinde 'fetus içerisinde fetus' olarak biliniyor. Hülya'nın ikiz kardeşleri var kendisinden büyük. Yani ailede aslında sürekli olarak ikiz doğum var. Hülya da ikiz olacakmış ama tek dünyaya gelmiş. Sırtında bu şekilde bir kol çıkıntısı olduğunu fark etmişler. Kol çıkıntısı omur iliklere de bağlantılı olduğu için 4 yaşına kadar kimse bir şekilde bir müdahale etmek istememiş."

Ameliyatla 3. kolu bulunduğu yerden alarak çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladıklarını aktaran Özkan, "3 ay önce yapılan ameliyatla kendi kolundan biraz daha küçük, ama içerisinde fonksiyonu bulunmayan parmakları ve eli de olan o kolu, cerrahi bir operasyonla çıkarttık. Hastanın sağlık durumu gayet iyi şimdi. Bu durum milyonda bir görülüyor. Çocuk mutlu, keyifle oynuyor. Tedavileri bitti. Benim gördüğüm dünyada literatüründe ık 14 tane çocuk var diye biliyorum." ifadesini kullandı.

Özkan, tedavinin ardından küçük kızın memleketine gittiğini sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER
Çetin, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım büstü açtı
YEREL

ÇETİN, ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE HANIM BÜSTÜ AÇTI
Sözlü: &quot;Adana, kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehridir&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ADANA, KALBİ BOSNA HERSEK İÇİN ÇARPAN İNSANLARIN ŞEHRİDİR"
Sözlü: &quot;Adana 'engelsiz şehir' unvanı almaya hak kazanacak&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ADANA 'ENGELSİZ ŞEHİR' UNVANI ALMAYA HAK KAZANACAK"
Heykeller 15 Temmuz şehitleri anısına yontulacak
YEREL

HEYKELLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YONTULACAK

Adana'da trafik kazası: 9 yaralı
YEREL

ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 9 YARALI
&quot;Gezi etkinlikleri için seyahat acenteleri tercih edilmeli&quot;
YEREL

"GEZİ ETKİNLİKLERİ İÇİN SEYAHAT ACENTELERİ TERCİH EDİLMELİ"
Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI ADANA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
Çelikcan: &quot;Annelerimizi her zaman anmalı ve hatırlamalıyız&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "ANNELERİMİZİ HER ZAMAN ANMALI VE HATIRLAMALIYIZ"
Minikler, annelerine sevgilerini dansla anlattı
YEREL

MİNİKLER, ANNELERİNE SEVGİLERİNİ DANSLA ANLATTI
24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU
Yazı işleri kadrosuna Adana Adliyesi'nden taze kan
YEREL

YAZI İŞLERİ KADROSUNA ADANA ADLİYESİ'NDEN TAZE KAN
Park kavgası camiye bağışla sonuçlandı
YEREL

PARK KAVGASI CAMİYE BAĞIŞLA SONUÇLANDI

SEYMER'den Anneler Günü etkinliği
YEREL

SEYMER'DEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu
YEREL

AÇIK KARIN AMELİYATLARINDA KOMPARTMAN SENDROMU
Adana Spor Çalıştayı
YEREL

ADANA SPOR ÇALIŞTAYI
&quot;Halk Günü&quot; stada döndü
YEREL

"HALK GÜNÜ" STADA DÖNDÜ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Adana'da &quot;ColorFest&quot; boya festivali
YEREL

ADANA'DA "COLORFEST" BOYA FESTİVALİ
Gözlerini kapatarak engelliler ile maç yaptılar
YEREL

GÖZLERİNİ KAPATARAK ENGELLİLER İLE MAÇ YAPTILAR
Kozan'da Anneler Gününde kadınlara gül dağıtıldı
YEREL

KOZAN'DA ANNELER GÜNÜNDE KADINLARA GÜL DAĞITILDI
Adana'da 41 arı kovanı çalındı
YEREL

ADANA'DA 41 ARI KOVANI ÇALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!