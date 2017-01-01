Türk Kızılayından "hayati stok" uyarısı

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ORDU (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Çok şükür şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın. Bizim tek arzumuz bu." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan ihtiyacının yaz kış demeden aynı şekilde devam ettiğini belirterek, bu ihtiyacın yeri ve zamanı geldiğinde karşılanması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Türk Kızılayının çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Kınık, ellerinden geldiğince kan stoklarını düşürmemeye gayret ettiklerini kaydetti.

Kan stoklarının düşmemesi ve alarm seviyesine gerilememesi için vatandaşlara yurttaşlık görevi düştüğünü aktaran Kınık, "Türkiye’de 17 bölgede her gün yaklaşık 300 civarında noktada vatandaşlarımızdan kan bağışı talep ediyoruz, 3 bin 300 kişilik bir dev ordu bu anlamda çalışıyor." diye konuştu.

Önlerinde ramazan ayı olduğunu ve her yıl bu dönemde kan stoklarının azaldığına dikkat çeken Kınık, bu sene ramazan ayında stokların azalmaması için ayrıca gayret göstereceklerini bildirdi.

Kızılay görevlerinin, kan alma mesailerini oruca göre yeniden düzenleyeceğini dile getiren Kınık, "Bu anlamda özellikle kan verme dönemleri gelmiş olan vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz. Stoklarımızın azalmaması için kendilerinin desteklerine ihtiyacımız var. Biz de zaten her ramazan ayında olduğu gibi bir seferberlik durumuna geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Yardımlaşmanın zirveye çıktığı ramazan ayında, vatandaşların Kızılayın çağrılarına kulak vermelerini isteyen Kınık, "Vatandaşlarımız eminim ki bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yapacakları kan bağışlarıyla Türk Kızılayına olan desteklerini sürdürecekler." açıklamasında bulundu.

Kan stoklarının istenilen seviyelerde olduğunu ve ramazan ayına da istedikleri stok oranında gireceklerinin bilgisini veren Kınık, "Çok şükür şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın. Bizim tek arzumuz bu çünkü ne zaman kan ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Lütfen vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kınık, erkeklerin yanı sıra kadınların da rahatlıkla kan verebileceklerinin altını çizerek, sağlıklı kadın bağışçıları da merkezlere davet etti.

Kan bağışının, vücudun yenilenmesi ve gençleşmesi için oldukça faydalı olduğuna değinen Kınık, bu nedenle kan vermeye müsait kadın erkek herkesin bağışta bulunmasını tavsiye etti.

Kınık, tüm ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Kızılay Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon ünite olan kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için de yılın 11 ayında olduğu gibi ramazan ayında da herkesi kan alma stantlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.



