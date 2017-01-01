Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmit'teki bir alışveriş merkezine giden Polat, 16 ZD 390 plakalı otomobilini otoparka park ettikten sonra eşiyle araçtan indi.
Bu sırada, çiftin 3 yaşındaki oğulları Umut Ege Polat, kapıları içeriden kilitledi.
Otomobilin kapılarını açamayan çift, yaklaşık 10 dakika boyunca oğullarını araçtan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka kapısının camını kırarak çocuğu araçtan çıkardı.
Yaşadığı olay nedeniyle ağlayan Umut Ege, annesi tarafından oyun parkına götürüldü.