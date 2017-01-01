Yamaç paraşütü: Cross Country Uluslararası Mesafe Yarışı

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TOKAT (AA) - Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı Tokat'ın Turhal ilçesinde sona erdi.

Hava muhalefeti nedeniyle bugünkü yarışları iptal edilen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışlarının ilk iki gününde derece elde eden sporculara düzenlenen törenle kupaları ve ödülleri takdim edildi.

Yarışmalar sonucunda genel klasmanda birinciliği Dokuz Eylül Üniversitesi Havacılık Kulübü'nden Rasim Esen, ikinciliği Orkut Baysal, üçüncülüğü ise Dokuz Eylül Havacılık Kulübü'nden Metin Kavuncu elde etti.

Takımlar kategorisinde Dokuz Eylül Havacılık Kulübü birinci, ODTÜ Havacılık Kulübü ikinci, Albatros Sportif Havacılık Kulübü Derneği de üçüncü oldu.

Kadın pilotlar kategorisinde Gaziantep Havacılık Kulübü'nden Ayşenur Katırcı birinciliği, ODTÜ Havacılık Kulübü'nden Gülşah Hoş ikinciliği, İran Team'den Liliyan Es ise üçüncülüğü elde etti.

Sporculara ödülleri AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler tarafından verildi.

Yarışmaya İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi adına katılan ve birinciliği elde eden Rasim Esen yaptığı açıklamada üç gün boyunca çok ileri uçuşlar geçekleştirdiklerini ifade ederek, "Keyifli uçuşlar yaptık. En önemlisi de herkesin buradan mutlu, sağlıklı ayrılıyor oluşu. Dereceler, uçuşlar gelip geçici ama buradaki mutluluk, insanların emeğinin karşılığını alıyor olması bizim için en önemli şey. İnanıyorum ki bundan sonraki yıllarda bu organizasyon büyüyerek devam edecek." diye konuştu.