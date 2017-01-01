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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Ortaca Belediyesince düzenlenen Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı'nda ortaya çıkan eserler sergilendi.

Dalyan Mahallesi'ndeki çalıştayda, farklı illerden 18 sanatçı ile KKTC'den gelen 3 sanatçı, 2 gün boyunca Dalyan Meydanı'nda tarihi ve doğal güzellikleri resmetti.

Mimar Ressam Fevzi Yavuz ve Saba Sakarya'nın organize ettiği etkinlikte ortaya konulan eserler, bir hafta boyunca Ortaca Kültür Park'ta sergilenecek.

- "Gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz"

Sakarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştaya katılan sanatçıların birçoğunun akademisyen olduğunu söyledi.

Sanatçıların Ankara, İstanbul, İzmir ve Ordu'nun da aralarında bulunduğu iller ile KKTC'den geldiklerini anlatan Sakarya, "Çalıştay boyunca yaklaşık 40 eser ortaya çıktı. Halkla bütünleşti. Çok keyifli bir çalışma oldu. İlk kez yaptık ve seneye bunu gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bundan sonra bu tür aktivitelerle, böyle güzel kültürel mirası olan yerlerde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Fevzi Yavuz da 12 bin yıllık kent olan Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde böyle bir etkinlikte bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Yavuz, "Bizler sanatçılar olarak Ortacalılara sanat adına bir şeyler göstermek için burada bulunuyoruz. Dolayısıyla sanatın bir dil olduğunu ve insanların ortak bir dili olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Zannediyorum geleneksel bir şekilde bundan sonra devamlı olarak bu mekana gelip gideceğiz." diye konuştu.

Ressam Mehmet Boztaş da Dalyan'a ikinci gelişi olduğunu ve etkinliğin çok başarılı geçtiğini ifade etti. Çalıştayda, sanatçı duyarlılığını kendi rengi, düşüncesi ve bakış açısıyla ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Boztaş, şunları kaydetti:

"Biz zaten sürekli üreten, sürekli sergi açan sanatçılarız. Benim bu sene iki sergim oldu. Güzeli ve güzelliği çoğaltıp dostlara sunuyoruz. Sanatçının yapması gereken neyse onu yapıyoruz. Hani derler ya güzellik paylaştıkça çoğalır, olumsuzluklar da paylaştıkça azalır."