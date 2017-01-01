ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:01

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Ortaca Belediyesince düzenlenen Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı'nda ortaya çıkan eserler sergilendi.

Dalyan Mahallesi'ndeki çalıştayda, farklı illerden 18 sanatçı ile KKTC'den gelen 3 sanatçı, 2 gün boyunca Dalyan Meydanı'nda tarihi ve doğal güzellikleri resmetti.

Mimar Ressam Fevzi Yavuz ve Saba Sakarya'nın organize ettiği etkinlikte ortaya konulan eserler, bir hafta boyunca Ortaca Kültür Park'ta sergilenecek.

- "Gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz"

Sakarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştaya katılan sanatçıların birçoğunun akademisyen olduğunu söyledi.

Sanatçıların Ankara, İstanbul, İzmir ve Ordu'nun da aralarında bulunduğu iller ile KKTC'den geldiklerini anlatan Sakarya, "Çalıştay boyunca yaklaşık 40 eser ortaya çıktı. Halkla bütünleşti. Çok keyifli bir çalışma oldu. İlk kez yaptık ve seneye bunu gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bundan sonra bu tür aktivitelerle, böyle güzel kültürel mirası olan yerlerde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Fevzi Yavuz da 12 bin yıllık kent olan Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde böyle bir etkinlikte bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Yavuz, "Bizler sanatçılar olarak Ortacalılara sanat adına bir şeyler göstermek için burada bulunuyoruz. Dolayısıyla sanatın bir dil olduğunu ve insanların ortak bir dili olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Zannediyorum geleneksel bir şekilde bundan sonra devamlı olarak bu mekana gelip gideceğiz." diye konuştu.

Ressam Mehmet Boztaş da Dalyan'a ikinci gelişi olduğunu ve etkinliğin çok başarılı geçtiğini ifade etti. Çalıştayda, sanatçı duyarlılığını kendi rengi, düşüncesi ve bakış açısıyla ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Boztaş, şunları kaydetti:

"Biz zaten sürekli üreten, sürekli sergi açan sanatçılarız. Benim bu sene iki sergim oldu. Güzeli ve güzelliği çoğaltıp dostlara sunuyoruz. Sanatçının yapması gereken neyse onu yapıyoruz. Hani derler ya güzellik paylaştıkça çoğalır, olumsuzluklar da paylaştıkça azalır."

İLGİLİ HABERLER
2. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

2. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
5. Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri
YEREL

5. KÖYCEĞİZ GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Tekinsoy:
YEREL

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜR VEKİLİ TEKİNSOY:
Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE KULÜPLER KARATE ŞAMPİYONASI
Hollywood yıldızı Kidman Bodrum'da
YEREL

HOLLYWOOD YILDIZI KİDMAN BODRUM'DA
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Milas'ta genç karikatüristlerden büyük eserler
YEREL

MİLAS'TA GENÇ KARİKATÜRİSTLERDEN BÜYÜK ESERLER
Su altında dünya rekoru denemesi yapacak
YEREL

SU ALTINDA DÜNYA REKORU DENEMESİ YAPACAK
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Garson olarak geldi, Bodrum'da uyuşturucu sattı
YEREL

GARSON OLARAK GELDİ, BODRUM'DA UYUŞTURUCU SATTI
Genç kızın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi
YEREL

GENÇ KIZIN AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİ
2. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

2. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
GÜNCELLEME 3 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 3 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Köyceğiz'de cinayet zanlısı yakalandı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
GÜNCELLEME - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Bir günlük askerlik, tarifsiz sevinç
YEREL

BİR GÜNLÜK ASKERLİK, TARİFSİZ SEVİNÇ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!