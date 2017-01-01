Şehidin oğlunu sünnet düğününde yalnız bırakmadılar

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KONYA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar'ın 3 yaşındaki oğlunun Konya'daki sünnet düğünü sosyal medyadan yapılan çağrılar sonucu yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehidin oğlu Muhammed Emin Uçar'ın sünnet edileceğini öğrenen vatandaşlar, aileyi yalnız bırakmamak için sosyal medyadan düğüne katılım çağrısı yaptı.

Yüzlerce vatandaş, düğüne katılmak için sabah saatlerinde Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde Şehit Yunus Emre Uçar'ın adının verildiği okulun bahçesine geldi.

Sünnet kıyafetlerini giyen Uçar için Konya Valisi Yakup Canbolat makam aracını tahsis etti. Polis ekiplerinin sirenlerini açarak eskortluk ettiği konvoy, Ladik Mahallesi'nde bir süre tur attı. Muhammed Emin'i çok sayıda vatandaş ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi, fotoğraf çektirdi.

Şehidin eşi Zeliha Uçar'ın duygulandığı görüldü.

- "Allah'ım damatlığını da göstersin"

Şehidin babası Şaban Uçar, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Allah'ım Muhammed Emin'in damatlığını da göstersin. Valimize de makam aracını tahsis ettiği için teşekkür ederim. Allah ondan bin kere razı olsun. Katılan ve destek veren vatandaşlara, polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Muhammed Emin artık 80 milyonun evladıdır"

Düğüne katılan Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır, şehidin oğlu Muhammed Emin'in sünnet düğünü için çeşitli hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Makam aracıyla güzel bir konvoy yapıldığını aktaran Bahadır, şunları belirtti:

Yunus Emre şehit oldu ama Muhammed Emin artık 80 milyonun evladıdır. İnşallah devletimizin gücü teröre fazlasıyla yetecektir. Bundan sonra Muhammedler güzel ve barış içerisinde bir ülkede yaşayacaktır. Gün vatanı kurtarma günü olduğunda tüm Muhammedler yola düşecektir. Düğünün şehidimizin ismini verdiğimiz okulda yapılması da ayrı bir önem taşıyor."

Muhammed Emin'e hediye veren Bahadır, şehidin eşi Zeliha Uçar'a da Anneler Günü dolayısıyla çiçek verdi.