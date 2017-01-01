Güvercin meraklıları festivalde buluştu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kanarya ve Güvercin Yetiştiricileri Derneği ile Süleymanpaşa Profesyonel Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından "Güvercin ve Süs Hayvanları Festivali" düzenlendi.

Sahil dolgu alanında düzenlenen festivalde İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nden getirilen güvercinler, meraklıların beğenisine sunuldu.

"Trakya makaracısı", "Şarabi", "Selanik", "Balon", "Sultan", "Keşpir" ve "Kırktelli" cinsi güvercinler alıcılar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Güvercinleri renk, boy, kafa, göz, ayak, yapılarına ve tüy parlaklıklarına göre büyük bir dikkatle inceleyen hayvanseverler, beğendiklerini satın alarak evine götürdü.



Tekirdağ Profesyonel Güvercin Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Hasan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale 500 hayvanseverin katıldığını söyledi.

Güvercin bakmanın kendileri için değişmez bir tutku olduğunu ifade eden Yıldız, "Güvercin bir sevda oldu bizim için. Güvercinleri kıyaslarken, hayvanın gelişimine bağlı olarak yüksekliği, beden genişliği, beden derinliği ölçüldü ve ayak yapısında bozukluk olup olmadığına bakıldı." dedi.

Festivalin hayvanseverler arasında birlik ve beraberlik ortamı sağlamak için düzenlendiğini aktaran Yıldız, "Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanseverler katıldı. Buradaki amacımız beraber olmak, ortak hareket etmek. Bu bizim hobimiz. Bu çok ayrı bir tutku. Onun için tüm güvercin sevdalılarını gelecek yıl yapacağımız festivale davet ediyorum." diye konuştu.

Festivalde, güvercinlerin yanı sıra, kafes ve kümes hayvanları da satışa sunuldu.



