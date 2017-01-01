ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güvercin meraklıları festivalde buluştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:34
Güvercin meraklıları festivalde buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kanarya ve Güvercin Yetiştiricileri Derneği ile Süleymanpaşa Profesyonel Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından "Güvercin ve Süs Hayvanları Festivali" düzenlendi.

Sahil dolgu alanında düzenlenen festivalde İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nden getirilen güvercinler, meraklıların beğenisine sunuldu.

"Trakya makaracısı", "Şarabi", "Selanik", "Balon", "Sultan", "Keşpir" ve "Kırktelli" cinsi güvercinler alıcılar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Güvercinleri renk, boy, kafa, göz, ayak, yapılarına ve tüy parlaklıklarına göre büyük bir dikkatle inceleyen hayvanseverler, beğendiklerini satın alarak evine götürdü.

Tekirdağ Profesyonel Güvercin Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Hasan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale 500 hayvanseverin katıldığını söyledi.

Güvercin bakmanın kendileri için değişmez bir tutku olduğunu ifade eden Yıldız, "Güvercin bir sevda oldu bizim için. Güvercinleri kıyaslarken, hayvanın gelişimine bağlı olarak yüksekliği, beden genişliği, beden derinliği ölçüldü ve ayak yapısında bozukluk olup olmadığına bakıldı." dedi.

Festivalin hayvanseverler arasında birlik ve beraberlik ortamı sağlamak için düzenlendiğini aktaran Yıldız, "Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanseverler katıldı. Buradaki amacımız beraber olmak, ortak hareket etmek. Bu bizim hobimiz. Bu çok ayrı bir tutku. Onun için tüm güvercin sevdalılarını gelecek yıl yapacağımız festivale davet ediyorum." diye konuştu.

Festivalde, güvercinlerin yanı sıra, kafes ve kümes hayvanları da satışa sunuldu.



İLGİLİ HABERLER
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
SEKOMER Engelliler Haftası kapsamında piknik düzenledi
YEREL

SEKOMER ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA PİKNİK DÜZENLEDİ
Tekirdağ'da &quot;Balkan Kültür Şenliği&quot;
YEREL

TEKİRDAĞ'DA "BALKAN KÜLTÜR ŞENLİĞİ"
Köylü kadınların korosu izleyicileri mest etti
YEREL

KÖYLÜ KADINLARIN KOROSU İZLEYİCİLERİ MEST ETTİ
Şarköy doğalgaza kavuşuyor
YEREL

ŞARKÖY DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Şarköy ilçesinde Nostaljik Tren Projesi'nin açılışı yapıldı
YEREL

ŞARKÖY İLÇESİNDE NOSTALJİK TREN PROJESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI
Tekirdağ Valisi Ceylan: &quot;Annelik en yüce, en kutsal vazifelerden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir&quot;
YEREL

TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN: "ANNELİK EN YÜCE, EN KUTSAL VAZİFELERDEN BİRİ, ANNELER İSE İYİLİĞİ EN ÇOK HAK EDENLERDİR"
Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede sevenleriyle buluştu
YEREL

GRUP GÜNDOĞARKEN ALTERNATİF SAHNEDE SEVENLERİYLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!