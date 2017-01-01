MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

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HATAY (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anayasa değişikliğine ilişkin, "11 Ekim'de süreci başlattık ve 16 Nisan'da MHP olduğu için referandum kararı Meclisten geçti. Yine sahaya indik, MHP olduğu için referandumdan evet sonucu çıktı. Bu, halk kararıdır, bu bitmiştir artık. Bir daha parlamenter sisteme geri dönüş yoktur." dedi.

Yalçın, Hatay Meslek Eğitim Kursu (HATMEK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Hatay 12. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde ülkenin nereye gittiğini gördüklerini belirtti.

Ülkenin uçurumun kenarından alındığını ifade eden Yalçın, "Bu ülkenin kahramanları sokaklara düşmek suretiyle darbe teşebbüsüne bizzat sinelerini siper ettiler. Şudur budur diye ayrım yapmıyorum. Ama şu hakkı da herkes MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teslim etmek durumdadır." diye konuştu.

Basın yayın organlarında darbeye karşı ilk yer verilen haberin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait olduğunu, Bahçeli'nin "Bu bir kalkışmadır, buna izin vermeyeceğiz. Devlet ve milletin yanında olacağız. Hükümetin yanında olacağız mesajı" verdiğini aktaran Yalçın, şunları söyledi:

"Bu, ilk kıvılcım ve ilk karşı duruştur. Bunun hemen arkasından siz aziz milletin evlatları sokak ve meydanlara inmek suretiyle bu zelil çıkışa dur deme gibi büyük bir başarıya imza attınız. İşte o kalkışma sonrasında devlet sisteminin yerli yerinde oturması gerekiyordu. Gelinen bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin geleceğini ve istikbalini düşünerek, hareket etmiştir."

MHP'nin halk oylaması sürecinde "Başarılı mı değil mi diyenlerin" bir değerlendirme yapmalarını isteyen Semih Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"11 Ekim'de süreci başlattık ve 16 Nisan'da MHP olduğu için referandum kararı Meclisten geçti. Yine sahaya indik, MHP olduğu için referandumdan evet sonucu çıktı. Bu, halk kararıdır, bu bitmiştir artık. Bir daha parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Bundan sonraki süreçte 'MHP niye böyle bir çıkış yaptı?' diyenlere altını çizerek söylüyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi bundan sonra MHP müessir güçtür, Türkiye'de siyasetin şekli ve şekillenmesinde danışılacak, sorulacak, yeri geldiğinde ortaya koyduğu duygu ve düşüncelerinin önemsendiği bir siyasi harekettir."

Yalçın, kongrede tek aday gösterilen Hatay MHP İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı'ya başarı diledi.

Kongreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Baştuğ, davetliler ve partililer katıldı.



