Empatiyle engellileri anlamaya çalıştılar

KARS (AA) - Kars Valisi Rahmi Doğan ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın da aralarında bulunduğu bir grup, engellileri daha iyi anlayabilmek amacıyla Kafkas Üniversitesinde düzenlenen "Engelli Oyunları"na katılıp tekerlekli sandalye, engelli değnekleri kullanıldı.

Kars Valiliği ile Dolunay Derneğince organize edilen ve Kafkas Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Engelli Oyunları" etkinliği, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, engellileri empati yaparak anlamanın mümkün olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Hayatımızın her alanında onlarla yaşıyoruz. Biz engellilerimiz için engelsiz bir yaşam kurabilmenin çabası içerisindeyiz. Engelli kardeşlerimiz gibi hayatın zorluklarının neler olduğunu görebilme imkanına kavuşmuş olduk. Her an onlarla olmamız lazım, oyunların başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından oyunları başlatan Doğan, tekerlekli sandalyeye oturarak masa tenisi oynadı. Rakibiyle kıyasıya mücadele eden Doğan, ilk seti beraberlikle tamamladı.

Doğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Empati Günü" dolayısıyla engelli bir vatandaşın yerine geçerek masa tenisi oynadıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Gerçekten çok zor oldu. Aslında iyi bir masa tenisi oyuncusuyum ama çok zorlandım. Masa tenisi keyifli bir oyun. Engelli kardeşlerimizi bu tür aktivitelere davet etmemiz lazım ki sosyal yaşam içerisinde bulunabilsinler. İnşallah devlet, Valilik olarak bu imkanları sağlayacağız."

Tekerlekli sandalye yarışmasına katılan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da yarış öncesi sporculara başarı diledi. Ardından tekerlekli sandalyeye oturan Karaçanta, yarışmaya katılarak parkuru tamamladı.

Susuz Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu futsal takımlarının empati maçı yaptığı etkinlikte, programa katılan öğrenciler arasında engelli değnekleriyle yarış düzenlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, bir engelli grubu dans gösteri sundu.