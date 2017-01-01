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Türkiye Musevileri Hahambaşısı seçimi

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:37
Türkiye Musevileri Hahambaşısı seçimi

EDİRNE (AA) - Edirne Büyük Sinagogu'na gelen Musevi vatandaşlar, Türkiye Musevileri Hahambaşı seçimi için oy kullandı.

Lag BaOmer bayramı dolayısıyla çeşitli illerden sinagoga gelen Museviler dua etti.

Musevi vatandaşlar duanın ardından sinagogun bahçesindeki binada oylarını kullandı. Seçimde tek adayın Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva olduğu belirtildi.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, yedi senede bir yapılan seçimlerin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üç seçimdir Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın adaylardan biri ancak bu seçimde tek aday olduğunu belirten İbrahimzadeh, şunları kaydetti:

"Seçimimizi huzur ve keyif içerisinde yapıyoruz. Dönemler boyunca devam ettirme keyfini yaşayacağız. Türkiye'de cemaatimizin olduğu her yerde oy kullanıyoruz. İstanbul'un çeşitli sinagoglarında, İzmir, Ankara, Adana, Antakya, Hatay, Bursa, Çanakkale, Kırklareli'nde oy kullanılıyor. Edirne'de nüfusumuz olmamasına rağmen bayramımız dolaylısıyla Edirne Büyük Sinagogu'na geldik. Aynı zamanda bayramımızı burada yaptık ve böylece buraya gelen halkımız oyunu kullandı. Bu sinagogumuzu da eski canlılığına kavuşturmak için çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi halkımız da buna teveccüh ettiler."





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