Kürek: Büyükler Türkiye Şampiyonası

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SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda farklı illerden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla, bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışların son gününde, takımlar kıyasıya mücadele etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük rekabetin yaşandığı yarışlara Beşiktaş, Türk Balıkadamlar, Altınboynuz, Şişecam Çayırova, Sinop Gençlik ve Spor, Sakarya Gençlik Merkezi, ODTÜ, Koç Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi takımlarının da arasında bulunduğu birçok kulüp ile ferdi sporcular katıldı.

Büyük çekişmelere sahne olan final yarışlarını izlemeye gelen vatandaşlar, göl kenarından takımlarına destek olmaya çalıştı. Yarışlar sonunda erkeklerde şampiyon olan Fenerbahçe sporcuları ile taraftarları büyük sevinç yaşadı. Teknelerinden suya atlayarak kutlama yapan sporcular, kıyıya çıktıktan sonra da taraftarlarla doyasıya eğlendi.

Yarışlar sonunda erkeklerde şampiyon Fenerbahçe'nin ardından ikinci Galatasaray olurken, üçüncülüğü Şişecam Çayırova takımı elde etti. Kadınlarda ise Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, ikinci Fenerbahçe, üçüncü ise Sakarya Gençlik Merkezi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları, kulüp temsilcilerine ise kupaları verildi.

Şampiyonada alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Akademik erkekler: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. ODTÜ

Akademik kadınlar: 1. ODTÜ, 2. Kadir Has Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi

Deniz küreği erkekler: 1. Galatasaray, 2. Beşiktaş, 3. Altınboynuz

Deniz küreği kadınlar: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Fethiye Belediyespor