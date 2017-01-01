Manisa'da "Kur'an bülbülleri" hafız oldu

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MANİSA (AA) - Akhisar ilçesinde Hilaliye Kur'an Kursu'nda eğitim alan 118 öğrenci hafızlık belgelerini törenle aldı.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hilaliye Külliyesi Şahin Hoca Camisi’nde tören düzenlendi.

Törende, Diyarbakır Ulu Cami başimam hatibi Emin Mülayim, 2015 yılında Kur’an okuma yarışmasında dünya birincisi İsmail Kaya ile İstanbul Fatih Beyazıd Camisi imam hatibi Mehmet Duman, Kur'an-ı Kerim’den ayetler okudu.

Hilaliye Eğitim Vakfı Başkanı Abdullah Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişik 50 vilayeti ile Etiyopya, Suriye ve Sudan'dan öğrencilerin bulunduğu Hilaliye Erkek ve Kız Kur’an kurslarında yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü belirtti.

Yapımı devam eden Hilaliye Külliye inşaatı hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Şu an kaba inşaatı bitmiş olan külliye tamamlandığında yaklaşık 36 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Kur'an eğitimi, hafızlık ve hafızlık sonrası eğitim binaları ile sosyal ve sportif faaliyet alanlarını ihtiva eden ve tefrişatı ile beraber 40 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen Hilaliye Külliyesi tamamlandığında 900 öğrenciye yatılı olarak hizmet verebilecektir. Geçtiğimiz yıl kaba inşaatı tamamlanmış olan Hilaliye Külliye inşaatı borçlardan dolayı geçici olarak beklemeye alınmış, bu yıl ince işçiliklerinden tekrar çalışmalar başlamıştır." dedi.

Hilaliye Kur’an kurslarının yeni dönem öğrencilerini beklediğini kaydeden Yılmaz, 1 Mayıs'ta başlayan öğrenci kayıtlarının sürdüğünü anımsattı.

Konuşmaların ardından 40’ı kız, 118 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi.

Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve Manisa AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir ve Tekirdağ AK Parti Milletvekili Ziyaeddin Akbulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

