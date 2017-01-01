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Antalya ve Muğla'da sıcak hava

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:49
Antalya ve Muğla'da sıcak hava

ANTALYA / MUĞLA (AA) - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı plajında, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahile akın etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, günün en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı da yüzde 53'e ulaştı. Kentte deniz suyu sıcaklığı 24 dereceye yükseldi.

Antalya'daki vatandaşlar ile turistler, sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı. Kimi turistler plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da parklarda ve sahilde zaman geçirdi.

Diğer yandan Altayspor ile Kocaeli takımlarının yapacağı maç için kente gelen Kocaeli taraftarları sahilde takımları lehine tezahürat yaparak eğlendi.

- Marmaris ve Ortaca'da da sahiller doldu

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Turistlerin büyük bölümü sahilde güneşlenirken bir kısmı da su sporları yaptı. Paraşüt ve jet ski tercih eden turistler deniz üstünde adrenalin yaşadı.

Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Ortaca ilçesinde de yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Tekneyle İztuzu Plajı'na ulaşanlar sahilde yürüyüş yaptı ve denize girdi, bazıları da kanal boyundaki kafelerde güneşin keyfini çıkardı.

Sıcaktan bunalanların ağaç gölgelerinde uyudukları gözlendi.

Bölgedeki sıcak havanın 3 gün etkili olması bekleniyor.

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