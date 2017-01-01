Üniversite öğrencileri sıva yapıp duvar boyadı

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AYDIN (AA) - Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) eğitim gören 35 öğrenci, bir ilkokul ve ana sınıfının içini ve dışını boyayarak yenilenmesini sağladı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören bazı öğrenciler, "Topluma hizmet" dersi kapsamında, Germencik ilçesindeki Dağyeni İlkokulu'nun yenilenmesine karar verdi. Öğrenciler, 2 gün süren tadilat nedeniyle okulun bahçesinde kamp çadırları kurarak konakladı.

Diğer bölümlerdeki öğrencilerin de destek verdiği çalışma sırasında öğrencilerden bazıları okulun duvarlarını sıvadı, bazıları ise boya yaptı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Demet Tubay, bir öğretmen adayı olarak okulun iç ve dış boyamasını üstlendiklerini belirterek, arkadaşlarının ekip olarak özveriyle çalıştıklarını söyledi.

- Okul kütüphanesini de yenileyecekler

Okul kütüphanesini de yenileyeceklerini, sponsorlar aracılığıyla temin ettikleri dolap ve kitapları buraya koyacaklarını kaydeden Tubay, "Bunun için dolap ve kitaplar tedarik ettik. Yine başka fakültelerden okuyan öğrencilerin de katkısıyla buraya 250 kitap bağışlandı. Yaptığımız işin tam anlamıyla her ölçüde en iyisi olması için çabaladık." diye konuştu.

Öğrencilerden Hülya Kırımlı ise proje içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, eksiklikleri olan okullara ulaşıp, buraların ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirtti.



