Osmaniye Belediyesi 1. Motosiklet Festivali

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi tarafından 1. Motosiklet Festivali düzenlendi.



Dereobası köyü yolunda, trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Adnan Öztürk anısına düzenlenen etkinliğe, 10 ilden 300 motosiklet tutkunu katıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen festivale katılanlara teşekkür etti.

Festivalin, geleneksel olarak yapmayı planladıklarını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

“Spor aktivitelerine ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren bir belediye yapılanması içerisinde bu festivali düzenliyoruz. Burada, motosikletin en çok kullanıldığı illerden birisi olan Osmaniye'de, kullanım bilincini arttırmak, kazaları azaltmak, motosiklet kullanımını teşvik etmek ve kurallarıyla ilgili bir şeyler kazandırmak istedik. Bu alanda uğraşan, faaliyet gösteren değerli kardeşlerimize de bir imkan, fırsat vermek, onlara federasyon kuralları dahilinde festival düzenlemek bizleri mutlu etti. Budan sonrada festivalimizi geleneksel olarak yapmaya devam edeceğiz."



Kara, Adnan Öztürk’ün anne, babası ile festivalin onur konuğu motosiklet camiasında "Tek Teker Arif" olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu’na, motosiklet akrobatı Birkan Polat’a plaket verdi, örnek motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Daha sonra festivale katılan motosikletler geçiş yaptı. Motosiklet akrobatı Birkan Polat ve Arif Razgatlıoğlu gösterilerini sundu.

Etkinlikte, kısa mesafe 600, 1000, 1300 cc ve cross olmak üzere 4 kategoride MotoDrag yarışmalarıyla devam edildi.





