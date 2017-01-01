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Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası sona erdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:04


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde büyük erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Heyecanlı anların yaşandığı kapanış gününde sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Büyük erkekler takım kumite kategorisinde dereceye giren takımlar şu şekilde oluştu:

1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İstanbul)

2- Pamukova Karate Spor Kulübü (Sakarya)

3- Hendek Spor Kulübü (Sakarya), Kamikaze Karate İhtisas Spor Kulübü (Antalya)

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