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Gençlerden şehit annesine ziyaret

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:09

TOKAT (AA) - Turhal Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, 2015'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Yasin Gencer'in annesi Fatma Gencer'in Anneler Günü'nü kutladı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde anne Gencer'i ziyaret eden gençler, Gencer'in elini öptü.

Gençlik Meclisi üyesi Vahit Özdemir, Gencer'in kendilerinin de annesi olduğu söyleyerek, "Biz de bu gününüzde yanınızda olmak istedik. Sizleri unutmadık. Sizler de bizim annelerimizsiniz. Sizlerin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

Fatma Gencer de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Her zaman bizleri unutmasınlar. Onlar da bizim yavrumuz, hepsi de. Allah hepsinin de ömrünü uzun etsin, onlara bu acıyı tattırmasın." diye konuştu.

Meclis üyelerinden Meryem Kaya, Fadime Gencer'e çiçek takdim etti. Fatma Gencer kendisine verilen çiçeğin şehit oğlu Yasin Gencer'in odasına konulmasını istedi. Bunun üzerine şehidin kız kardeşi Emine Gencer, çiçeği kardeşinin odasındaki yatağın üzerine bıraktı.

Baba Ali Gencer de ziyaretlerine gelen meclis üyelerine şehit oğlunun hatıralarını yaşattıkları odayı gösterdi.

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