Kars'ta darbe girişimi sanıkları hakim karşısına çıkacak

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KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle aralarında 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Mekanize Piyade Taburunda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın da aralarında yer aldığı 6'sı tutuklu 15 askeri personel yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Darbe girişiminin ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Mekanize Piyade Taburunda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 15 asker hakkında yürütülen soruşturma bir süre önce tamamlandı.

Hazırlanan iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına yarın başlanacak.

Kars Adliyesi'nde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek davanın duruşması saat 09.00'da başlayacak.

Duruşma sebebiyle güvenlik önlemleri artırılan adliyenin çevresinde polislerce de tedbir alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 103 sayfalık iddianamede, tutuklu bulunan eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, Üsteğmen Evren Bektaş, eski uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu ile tutuksuz olan diğer 9 uzman çavuş "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, darbe girişiminde eski Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Harekat Yıldırım" adı altında "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Kars'a gönderilen sıkıyönetim direktifine göre dönemin 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın Kars'ta "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği anlatılıyor.

İddianamede, "darbe girişiminin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ/PDY karşısındaki emin duruşu ile Türk milletinin, tank veya tüfek dinlemeden özgür iradesine yapılmaya çalışılan bu darbe girişimini bertaraf etmek için kahramanca direnmesi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığı" vurgulanıyor.

Eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Yiğitbaş'ın, darbe teşebbüsü günü, aynı suçlara karıştığı iddiasıyla başka bir davada yargılanan dönemin 14. Mekanize Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski Yarbay Serkan Polat'ın kendisini arayıp polislerce gözaltına alınan dönemin 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nun kurtarılması için emniyete gitmesini emrettiğini söylediği dile getiriliyor.

- "Gerekirse insanları da öldüreceksin" emri



Emre uymadığını öne süren Yiğitbaş, ifadesinde şöyle devam etti:

"Yolda kışlaya gittiğim sırada 03.15 sıralarında Polat nerede olduğumu sordu. Ben de kışlaya doğru intikal ettiğimi söyleyince bana 'kardeşim senin orada ne işin var, sana kim emir verdi? Derhal emniyete git rehin alınan Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ormanoğlu'nu kurtar. Taburun emir komutası sende' dedi. Ben de ne yani insanları mı, polisimizi mi ezeceğim dedim. O da bana 'evet kardeşim, gerekirse insanları da öldüreceksin, emniyet müdürlüğünü de vurup yıkacaksın, Ormanoğlu nerede ise bulup kurtaracaksın' dedi. Ben emre uymayarak tamam dedim ve kışlaya doğru yoluma devam ettim."

İddianamede, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Mekanize Piyade Taburunda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın da aralarında yer aldığı 6'sı tutuklu 15 askeri personelin "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.